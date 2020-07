Devět let do věznice se zvýšenou ostrahou uložil v červnu 2012 krajský soud Emilovi B. (55) z Písku za pokus vraždy 28letého vlastního syna.

Policejní automobil, páska - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Odpoledne toho dne řezali dříví a spolu popíjeli na chatě v kolonii. Syn se 2,25 až 2,34 promile alkoholu v krvi se pohádal s přítelkyní, s níž má šestileté dítě, strčil do ní a ona upadla. Otec obviněného, který měl 1,10 až 1,60 promile, zasáhl, se synem se vzájemně napadali a konflikt vyvrcholil zmíněným bodnutím rambo-nožem o délce čepele 22,1 cm do břicha. Rána přeťala žebro, rozetnula lalok jater do hloubky sedmi centimetrů a několik žil. Bez včasné a specializované pomoci by poškozený během několika desítek minut zemřel.