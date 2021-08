Obžalovaná u okresního soudu zmiňovala jejich časté spory, třeba kvůli odpadkům, které sousedka nechává na chodbě. Nenapadla ji ale, naopak byla prý sama napadena, když vyšla z bytu po intenzivním zvonění.

Poškozená řekla, že na sousedku zvonila a slušně ji prý vyzývala k rozhovoru, protože si myslela, že jí hodila koš na jablka do záhonu. Když otevřela, měla obviněná v ruce poleno. Udeřila ji dřevem do zátylku a třikrát do spánku. Taky ji škrtila a tahala za vlasy. V neschopnosti byla do 2. ledna.

Svědkyně, která vyšla na křik na chodbě, viděla obviněnou zajít rychle do svého bytu s polenem v ruce. Na podestě se držela za hlavu poškozená a plakala. Kolem ní byla kůra. Odvedla ji do bytu.

Chirurgové toho dne zjistili u poškozené poranění měkkých tkání lebních a blokové postavení páteře. Tři lékařky konstatovaly posttraumatickou stresovou poruchu.

Lékaři byli soudem osloveni i ke stavu obžalované a její dispozici útočit polínkem. Paní Božena navrhla opatření znaleckého posudku k hybnosti její paže, vyšetřovací pokus, a taky důkaz, že syn poškozené skákal po autě její dcery. Soud návrhy zamítl jako nadbytečné a vynesl rozhodnutí.

Za zločin ublížení na zdraví souběžně s přečinem nebezpečného vyhrožování uložil obžalované dva roky podmíněně na dvě léta. Pojišťovně má nahradit 7914 Kč, poškozené 135 433 Kč, řekl okresní soud.

Paní Božena se odvolala. Krajský soud ale při nezměněném výroku o vině a trestu jen korigoval povinnost obžalované k náhradě škody - nepřiznal jí nárok na náhradu 5000 Kč za znalecký posudek psycholožky. Jak řekl předseda senátu, na začátku incidentu byl naprosto nesmyslný sousedský konflikt, ale jak už to bývá, skončil vážnými následky.

Výpověď poškozené o něm je podporována svědectvím sousedky, ale i zjištěnou kůrou na podestě a lékařskou zprávou. „Hematony na krku a hlavě si těžko mohla způsobit sama,“ řekl předseda senátu. Zjištěním nejzávažnějšího následku, PSP, si byly znalkyně naprosto jisté.