Celý kuriózní případ se odehrál v pondělí odpoledne u jednoho z obchodů s potravinami v krajském městě.

Mluvčí policistů Lenka Krausová jej přiblížila: "Poškozená ponechala před prodejnou kočárek a u něj uvázané bíločerné štěně a šla si nakoupit. Když však po pár minutách vyšla z obchodu, nenašla ani kočárek a ani pejska. O krádeži informovala policisty, kteří se dali do práce. Různá svědectví lidí, kteří zahlédli ženu tlačící kočárek, ve kterém místo dítěte seděl pejsek a oranžový nákupní košík, a také záznamy z kamer z obchodu policistům velmi pomohly."

Zásadní bylo, že záznam o dva dny později zhlédl policista, který si vzpomněl, že žena je mu povědomá. V minulosti s ní již jednal v souvislosti s jinou trestnou činností, a vzpomněl si na její jméno.

"Hlídka tak mohla vyrazit do terénu vypátrat odcizené štěně, kočárek a také se zeptat ženy, co jí k celé krádeži přimělo. Na adrese podezřelé zaklepali policisté na dveře bytu, ze kterého se ozval psí štěkot, a tak bylo všem jasné, že jsou na místě správně. Za pár vteřin žena otevřela dveře, štěně vyběhlo na chodbu a v bytě se nacházel nejen kočárek, ale i odcizený košík z obchodu. Příběh má tak šťastný konec, štěně se vrátilo domů ke svým majitelům, dítě má zpět svůj kočárek a košík putoval do obchodu. Žena policistům sdělila, že si štěně jednoduše chtěla nechat a starat se o něj. Na to, že bude někomu chybět, už prostě nemyslela. Tímto případem chceme upozornit veřejnost na fakt, že zloději dnes opravdu odcizí i věci, které by vás nenapadly, mysleme na to, a hlídejme si nejen své věci, ale i své domácí mazlíčky," uvedla Lenka Krausová.