V cestovce je považovali za golfisty nebo lidi z nějaké firmy. Teď stojí před soudem. Necelá dvacítka obhájců, rozesazená dokonce ve dvou řadách, každý za velkou cedulí se jménem někoho z obžalovaných. Zaplněná lavice těch, kteří jsou viněni z pašování drog a mediálně známá tvář bývalého moderátora Slávka Boury mezi údajnými pachateli. Takový je rámec procesu, jehož projednávání je u Krajského soudu v Českých Budějovicích naplánováno na první třetinu ledna. Jde přitom jen o část obžalovaných, které z organizačních důvodů soud rozdělil do několika skupin.

U soudu se objevil i jeden z obviněných v pozici spolupracujícího svědka. Hovořil za stěnou. Jako svědkyně u soudu vystoupila v úterý 3. ledna 2023 například Kateřina H., která potvrdila, že členům početné skupiny obžalovaných vyřizovala víza, objednávala lety a ubytování. "Mám cestovní agenturu," uvedla ve výpovědi a připojila, že s některými obžalovanými jednala osobně, s některými pak telefonicky. "Netvrdím, že jsem jednala s každým," doplnila svědkyně, ale s tím, že minimálně s jedním členem páru většinou jednala. Obžalovaní totiž cestovali ve dvojicích, muž a žena a zpravidla byli spárováni navzájem předtím neznámí lidé.

V cestovce mysleli, že jde o golfisty

Svědkyně nedovedla jednoznačně podle jmen upřesnit po takové době, s kým jednala osobně, ale naznačila, že kdyby obžalované viděla, poznala by je. K výjimkám patří dvojice Eva Mágrová a Slávek Boura. Na dotaz obhájce, jestli si svědkyně pamatuje právě Evu Mágrovou, odvětila svědkyně, že právě tu si vybavuje. "Ty si pamatuju, její partner byl pan Boura," uvedla svědkyně s tím, že páru zařizovala několik cest. Na dotaz, kolik, ale odvětila, že to si nevzpomene. "Jak probíhalo předání dokladů?" dotázal se ještě obhájce Evy Mágrové. "Tak to vůbec nevím," naznačila svědkyně, že na úplné podrobnosti si už nevzpomene.

Soud se zastal učitelky, kterou z obchodní akademie propustili pro nadbytečnost

Předsedkyně senátu chtěla vědět, jakým způsobem klienti objednávali cesty a jak se případně vyřizovaly reklamace a problémy. Svědkyně odpověděla, že čísla pasů, potřebná pro vyřízení všech náležitostí dostávala třeba prostřednictvím SMS zpráv. Zmínila, že při vyřizování některých cest jednala jen s Antonínem Štefánkem, který zařizoval vše potřebné na straně klientů. Předpokládala, že se u zájemců o cesty jedná o sportovce, kteří létají hrát golf nebo lidi z nějaké firmy. Takových zakázek měla mít v té době více. Peníze dostávala v hotovosti nebo převodem na účet, zpravidla to byla částka kolem 200 000 korun za cestu.

Létali za oceán

Podle policie měli obžalovaní v letech 2014 až 2016 pašovat tvrdé drogy, létat kvůli tomu z České republiky například do USA nebo Austrálie. Obžalovaní ale vinu odmítají a hájí se například tvrzením, že měli jen pro cestovní kancelář prověřit různé destinace. Měli přitom ale mít podle médií vyřízeny všechny formality, hrazené náklady a dokonce dostávali i kapesné…

Když se přiblížíte, skočím dolů, varoval policisty muž na zámku v Krumlově

Celou akci měl organizovat mezinárodní gang, z něhož jsou někteří údajní členové mezi obžalovanými. Líčení má v příštích dnech pokračovat. Obžalovaným hrozí tresty až 18 let odnětí svobody. Policisté sledovali skupinu delší dobu, zatýkání začalo ve chvíli, kdy byla dvojice z jihu Čech s drogami zadržena v roce 2017 na letišti v Austrálii.