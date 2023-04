Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří své oběti lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování na tuzemských i zahraničních trzích. Také žena z Táborska se rozhodla zkusit štěstí na internetu a zúročit své úspory.

Preventivní beseda s policisty v Plané nad Lužnicí na téma kyberkriminality se konala ve čtvrtek 16. března v podvečer na městském úřadě. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Táborští policisté podle mluvčí Lenky Pokorné pátrají po neznámém pachateli internetového podvodu, kdy ženu z Táborska zaujala reklama nabízející možnost investovat v oblasti obchodování s energiemi. A nabídka evidentně nebyla "košer".

"Tím, že na nabídku reagovala a vyplnila vstupní formulář, se rozjel kolotoč telefonátů, kde dostala instrukce, co musí udělat, aby mohla investovat. Falešný bankéř ji přesvědčil, aby si do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci TeamViewer QuickSupport, která umožnila podvodníkovi přístup do jejího telefonu a do jejího internetového bankovnictví. Poškozená tak dobrovolně poskytla své osobní údaje, včetně scanu svého občanského průkazu, informací k platební kartě a bankovnímu účtu," popsala postup podvodníka Lenka pokorná.

Následně pachatel poškozenou ženu přiměl k přihlášení do jejího internetového bankovnictví, kde si s jejím souhlasem zřídil půjčku. "Poté byla žena opakovaně vyzvána, aby potvrdila transakci k převodu peněz z jejího účtu, což učinila. Způsobená škoda přesáhla 900 tisíc korun," dodala mluvčí.

Policisté stále apelují na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bez přemýšlení!

Několik preventivních rad, jak nenaletět:

·nikomu nesdělujte své osobní údaje

·nezasílejte ofocené osobní doklady

·nesdělujte tištěné informace z platební karty

·neinstalujte si, na žádost někoho jiného, do svého zařízení žádnou aplikaci pro vzdálený přístup

·nesdělujte kód, kterým by kdokoliv vzdáleně přistupoval k vašemu počítači

·pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví

·nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy,

·cizí osobě neautorizujte platbu

·v počítači mějte nainstalovaný antivirový program

·v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.

Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.

Zálohujte si veškerou komunikaci a následně jí předložte policistům.