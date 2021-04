Žena byla v neděli 11. dubna hospitalizována v českokrumlovské nemocnici s příznaky onemocnění covid-19.

"V době, kdy čekala na vyhodnocení PCR testu, který by prokázal případnou přítomnost nákazy, byla poučena o tom, že musí dodržovat opatření karantény. Žena však nebyla spokojena s péčí v této nemocnici a aniž by si uvědomila nebezpečí, které může případně způsobit, rozhodla se odjet do nemocnice v Českých Budějovicích. Svévolně proto opustila infekční oddělení v Českém Krumlově a do krajské nemocnice ji odvezla její příbuzná autem," popsala mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová.

Provedený test nakonec potvrdil, že je žena skutečně pozitivní na nemoc covid-19.

"Přesto, že se jednalo o nedbalostní jednání, hrozí ženě v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na jeden rok," doplnila mluvčí.