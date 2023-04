Stejný scénář

Během odůvodnění rozsudku hovořil soudce přímo k obžalovanému a podrobně rekapituloval i jeho oplzlé chování v online prostředí, kde vyžadoval erotickou komunikaci doplněnou audiovizuálními materiály skrz sociální sítě po mladších dívkách i mužích. „Nechováte se řádně, neberete ohledy na druhé, žijete na úkor ostatních,“ vytýkal mu otevřeně.

Vztahy navazoval především přes Instagram, ve většině případů šlo o mladší dívky ve věku od 10 do 15 let, ale komunikoval i s muži či transgender osobami. Tak se seznámil i se svou obětí, kterou posléze dvakrát sexuálně napadl během dvou dnů v březnu minulého roku. „Třináctiletá dívka si představovala romantický víkend, on uspokojení sexuálním aktem. Dávala mu najevo, že je jí to nepříjemné. Zejména při prstění kroutila hlavou a zavírala oči, když skončil a omluvil se, byla schopná mu odpustit,“ popisovala státní zástupkyně Dagmar Šimáková.

Znásilnění třináctileté dívky z Budějovicka odmítá. Tvrdila prý, že je jí víc

V sobotu byl však sexuální útok intenzivnější. „I po páteční nepříjemné zkušenosti byla schopná ho pozvat k sobě domů, když zaútočil, bránila se nohama i rukama, říkala mu, ať přestane a on na ní přesto vykonal soulož v jejím dětském pokoji. Považovala ho za blízkou osobu, nebyla schopná ve svém naivním věku domyslet, že situace dopadne takto,“ doplnila.

Nerespektuje normy

Podle Šimákové je skoro dvacetiletý muž zvyklý prosazovat své zájmy nátlakem a násilím. „Považuji za precizní práci znalců, kteří přesně popsali jeho nízkou morální úroveň, není schopen respektovat normy a pravidla, proto také skončil ve vazbě. K vynucení svých potřeb používá slovní i fyzickou agresi, obdobným způsobem postupoval i v jiných případech,“ konstatovala státní zástupkyně. Jeho jednání se opakovalo. „Považuji ho za vysoce společensky škodlivé a úmyslné, není to brutální násilník, ale odpor dívky prokazatelně překonal,“ míní.

Zaměřoval se na mladší osoby, protože měl problém komunikovat s vrstevníky. „Vybíral si zejména dívky školního věku, realizoval na nich své erotické potřeby, protože to bylo snadnější. Sám nemá sebedůvěru, svých sexuálních přání dosahoval manipulativním způsobem, zneužíval nezralosti a naivity, získával si důvěru hezkými slovy, i poškozená do něj byla zamilovaná,“ připomněla.

Přiměřený a spravedlivý trest

Jeho náprava prý není možná, pokud sám nebude chtít. „Měl byste pracovat na přijetí odpovědnosti za své činy, už jste dospělý muž. Opakovaně vám byla nabídnuta pomocná ruka, vaše chování po činu, ani během řízení, vám nepomohlo. Trestný čin jste spáchal s rozmyslem, sedmiletý souhrnný trest je ve vašem případě přiměřený a spravedlivý,“ dodal soudce Kubů.

KVÍZY: Co všechno víte o jižních Čechách? Otestujte znalosti v našich kvízech

Výpověď dívky označil za věrohodnou, naopak jeho vystoupení před soudem za vysoce účelovou. „Vršení detailů je klasický znak nevěrohodné výpovědi, výpověď poškozené podporuje řada dalších důkazů, klíčové jsou zejména momenty ve vaší korespondenci. Čemu si nerozuměl na slově přestaň a následná omluva, že jste jí neměl do ničeho nutit,“ popisoval.

Spousta zlých věcí

K mladým dívkám se choval naléhavě a agresivně v celém dosavadním životě. „Udělal jste spoustu zlých věcí ostatním lidem, když to nepochopíte, budete stále narážet. Kateřina, Eliška, Sandra, Iveta, Marie, Anežka, Lucie, chtěl jste nahé fotky i po desetileté dívce a tvrdil jste jí, že na věku nezáleží. Naléhal jste, vyvíjel nátlak, požadoval erotickou komunikaci, masturbační videa, používal jste vulgarity, vaše jednání neslo rysy vydírání, vyhrožování a verbálního násilí,“ shrnul obsah konverzací založených ve spisu.

Negativní prognózy

Psychiatrička Pavla Bittnerová a sexuoložka Hana Ortmannová z Psychiatrické léčebny v Dobřanech měly za úkol zpracovat znalecký posudek na obžalovaného. Podle jejich závěrů netrpí žádnou závažnou duševní poruchou. Má znaky smíšené poruchy osobnosti s narcistními rysy. „Nebyla prokázána ani žádná porucha sexuální preference a deviace, ovládací i rozpoznávací schopnosti má plně zachované, zůstává rizikový pro společnost,“ shrnuly odbornice.

Psycholožka Bittnerová zmínila, že v jeho případě hraje roli hlavně jeho osobnost. „Agresivita je u něj legitimním způsobem prosazení, nemá morální zábrany, běžně užívá lži k získání svého prospěchu. V zátěžových situacích jedná impulzivně a bez rozmyšlení,“ popsala.

Sexuoložka Hana Ortmannová podotkla, že nelze jinak než konstatovat negativní prognózy. „Má problémy s nepřizpůsobivým chováním dlouhodobě, poprvé už v devíti letech. Není schopen uznat chyby na své straně, trpí hyperkinetickou poruchou chování,“ naznačila. Součástí je ADHD, porucha soustředění, impulzivní rysy. „Spouštěčem může být zesměšnění, trapná situace, devalvace, vykazuje i nějakou míru agresivity proti partnerkám, mnohem snadněji zaujímá mladší ženy,“ uvedla.

Vězení pro něj není cesta

Podle obhájkyně Ivy Háječkové měl obžalovaný dostat ještě šanci. Vznášela před soudem pochybnosti o závěrech znalkyň, které si nevyžádaly zdravotní dokumentaci a zprávy z dalších zařízeních a hodnotily klienta jen po krátkou dobu, kdy se dostavil do Psychiatrické léčebny Dobřany k vyšetření. „Neměl to v životě snadné, mám pro jeho nesmělost pochopení. Může žít normálně, když bude chtít a snažit se. Potřebuje motivaci, naději, podporu a důvěru. Kde je pro něj cesta? Ve vězení?“ kladla advokátka řečnické otázky.

To si dám. V Kavárně Matice neodoláte šarlotce, mrkváči ani obyčejné buchtě

Podle ní není nebezpečný. A vztah osmnáctiletého se čtrnáctiletou dívkou považuje za přiměřený věku. „Je to normální, není to nic úchylného. Jediný problém u nás je, že trestní řád považuje pohlavní styk s osobou mladší patnácti let za trestný, v různých zemích se smí sex provozovat od různého věku, na Maltě od dvanácti let, v Německu od čtrnácti,“ argumentovala ve své závěrečné řeči.

Polemizovala nad tím, i proč si dívka vzala chlapce na druhý den domů. „Kdyby ji krutě znásilnil v pátek, proč ho zvala i v sobotu? Nejdříve tvrdila, že se to stalo v jeden den, pak přiznala, že šlo o dva dny po sobě. Oznámení na policii, domovní prohlídka i podání svědectví se dělo s časovým odstupem, nechytli ho při skutku, mohl to popřít,“ udávala s tím, že stále tvrdí, že dívku neznásilnil. Žádala jeho úplné zproštění. „Neměl by mu být uložen žádný trest, jeho jednání nebylo trestný čin,“ tvrdila.

Mladík trávil dětství po různých výchovných ústavech a psychiatrických zařízeních, kvůli ochranářské matce nabyl dojmu, že si může dělat, co chce. Kázeňské problémy měl už na základní škole, napadal spolužáky, vyhrožoval sebevraždou či podpálením budovy, učňovský obor nikdy nedokončil. Jeho pracovní morálka byla také velmi špatná, v podstatě nebyl delší dobu zaměstnán. Prověřován byl mimo zmiňované skutky také z přečinu nebezpečné vyhrožování, výtržnictví či poškození cizí věci. Ani jeho rodinná anamnéza není pozitivní, jeho biologický otec holdoval alkoholu, drogám, hrál automaty, v současnosti je ve výkonu trestu za zabití při autonehodě, strýc (otcův bratr) spáchal dvě vraždy.

Lhala o důležitých věcech

Podíl viny podle ní nese i školačka, která tvrdila, že je jí patnáct let. Podle obhájkyně nemluvila pravdu v řadě skutečností. „Osamocená a problematická dívka, která se léčila z úzkostí, měla pochybnosti o své sexuální identitě, nechala si od mého klienta říkat Tobiáš. Měla dva roky v záznamech, že lže. Psali si, znala jeho profil i věk, ale doma tvrdila, že je mu méně. Nepřiznala ani, že na něj čekala u vlaku, často se odcházela převléct, vracela se za ním se psem. Měla svobodu kdykoliv odejít. Sama rodičům neřekla, co se stalo. Nechtěla, aby to četli, že je to její soukromí,“ podotýkala Háječková.

Mladík během svého krátkého závěrečného vystoupení pouze zopakoval, že dívku neznásilnil. „Poznám člověka, který se brání, nebránila se slovně ani fyzicky, bylo to dobrovolné. Byl jsem do ní bezhlavě zamilovaný, byl to skutečný vztah. Nejel jsem za ní jen kvůli sexu,“ uzavřel.

ID 7520878