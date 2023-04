Dopravní policisté na Písecku se o velikonočním prodlouženém víkendu mimo jiné zaměřili na měření rychlosti. A radar ukázal na hodně řidičů, kteří si s rychlou jízdou nedělali vrásky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/čtk

Jak uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová, volba měřených úseků vycházela mimo jiné i z toho, že hlavní tah z Písku na Prahu z velké části prochází stavbou dálnice D4 a je zde řada rychlostních omezení.

"Jde o silnici s velmi hustým provozem a také pohybem stavební techniky i pracovníků," uvedla a poukázala na tragickou nehodu z 2. dubna. "Osobní automobil se zde střetl právě s chodcem – pracovníkem ze stavby," doplnila.

Tragická nehoda, u Nové Hospody srazilo auto chodce, hlavní tam byl neprůjezdný

V místě je omezená rychlost na padesát kilometrů v hodině, zda to řidič dodržel, policie zjišťuje. "Dělník autu ale patrně vstoupil do cesty, ačkoli v zúženém jízdním pruhu neměl co dělat, prostor pro pohyb dělníků je vymezen mimo vozovku," sdělil policejní mluvčí Milan Bajcura.

A jak měření rychlosti dopadlo?

"Policisté se proto zaměřili na dodržování rychlosti v těchto místech omezení a radar se, bohužel, málem zavařil. Pro názornost, během hodiny v sobotu 8. dubna odpoledne významně překročilo povolenou padesátku 130 aut a nebylo výjimkou, že řidiči jeli stokilometrovou rychlostí," sdělila Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že policisté budou v těchto místech v kontrolách dodržování rychlosti pokračovat.