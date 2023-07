Písečtí kriminalisté na základě vyhodnocení dalších zajištěných stop rozšířili trestní stíhání v případech vloupání do paneláků a skladů.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Ve čtvrtek 13. července rozšířil vyšetřovatel trestní stíhání dvou mužů z Příbramska, kteří měli krást a škodit v Písku a Mirovicích. Informovala o tom policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

"Jde o vloupání do panelových domů i skladovacích objektů. Na konci roku 2022 měl jeden z obviněných sám násilně vniknout do tří panelových domů v Písku, kde ze sklepa, kolárny a dílny odcizil horská kola i nářadí. Společně s dalším obviněným měli v březnu letošního roku škodit v Mirovicích, kde se vloupali do skladovacího objektu a odcizili počítače, monitory, televizory a další věci. Také ze sousedního objektu měli odcizit 30 metrů kovového potrubí o váze 400 kilogramů," popsala Kamila Čuřínová Ingrišová.

Celková škoda je bezmála 170 tisíc korun. "Jeden z mužů byl dokonce v podmínce a ve zkušební době pro jinou majetkovou trestnou činnost, za kterou byl v minulosti odsouzen," doplnila mluvčí s tím, že vyšetřování případu pokračuje.