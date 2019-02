Písecko - Čimeličtí policisté sdělili v pondělí 7. ledna podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování a porušování domovní svobody muži, který měl ve středu 2. ledna letošního roku násilně vniknout do bytu v obci na Písecku, a to přes odpor své bývalé přítelkyně, která zde žije.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

"Muž měl poté, co se do bytu dostal, ženu fyzicky napadnout, urážet ji a vyhrožovat újmou na zdraví," informovala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.



Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném trestním řízení, do dvou týdnů by se měl muž dostat před soud.