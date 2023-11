Seznámení na sociálních sítích, lechtivá konverzace a pak výměna fotek a videí, které byste jen tak někomu neukázali. A právě v tom okamžiku končí pokus o sblížení útokem vyděrače. "Pokud nechceš, aby to viděli úplně všichni, plať," tlačí na své oběti. Takový scénář zažilo na Písecku jen od léta sedm důvěřivých nešťastníků.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Jakmile pošlete své intimní fotografie či videa, mají vás," varuje policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Písečtí kriminalisté podle ní řeší během letošního roku mnoho případů vydírání přes internet. „Bohužel jde o kauzy, jejichž objasňování je velmi komplikované a dopátrat se konkrétních pachatelů ve virtuálním světě často prakticky nelze," upozorňuje.

Jak dodává, podvodníci a vyděrači pracují vesměs podobně. „Ano, pracují! Cíl je jediný, získat od poškozených peníze," vysvětluje. I proto policisté zveřejnili několik případů, aby varovali před obvyklými postupy vyděračů.

„První případ je již z února letošního roku, kdy mladého muže z Písecka oslovila na sociální síti Facebook neznámá „žena“. Lechtivá konverzace skončila videopřenosem s autoerotikou, a to bylo to, co vyděrač potřeboval získat. Následovaly výhrůžky, že pokud nepošle platbu 10 000 Euro, video se dostane ke všem kontaktům a blízkým osobám," líčí jeden z mnoha útoků.

Do stejné situace se podle Kamily Čuřínové Ingrišové dostala i řada dalších uživatelů sociálních sítí. Šlo například o facebook, instagram, snapchat… „Další mladý muž reagoval na sítí na žádost o přátelství od neznámé ženy, která mu posílala „své“ obnažené fotografie. Vyzývavá komunikace vedla opět k tomu, aby i muž zaslal fotografie, což udělal a stal se také obětí vydírání. Počátkem srpna zaplatil další mladý muž několik desítek tisíc korun za to, že intimní video, které poslal neznámé ženě, dál nezveřejní. Samozřejmě, že to nestačilo a vyděrač chtěl další a další platby."

Na lep vyděračům nesedají jen roztoužení muži. „Koncem července se dostala do podobné situace dokonce dívka, které ještě nebylo patnáct let. Na snapchatu ji kontaktoval muž, který jí posílal intimní fotografie a žádal to samé od ní. Vyhrožoval pak dívce také tím, že ublíží členům její rodiny," popisuje mluvčí další případ.

V polovině září si naběhl dokonce muž, který využíval k seznamování se ženami různé sociální sítě a posílal jim často obnažené fotografie. "Uvěřil podvodníkům, kteří se vydávali za policisty. Zalekl se informace, že jednou z žen, které fotografie posílal, je i dítě. Pokud se tedy nechce dostat do problémů, ať rodině dívky pošle 200 000 korun," líčí Kamila Čuřínová Ingrišová požadavek podvodníků. Nechybělo málo, a skutečně zaplatil. „Zadaná platba neprošla přes kontrolu v bance a úřednice muži doporučila, ať podá trestní oznámení."

To další oběť o peníze přišla. „V polovině října na instagramu konverzoval v angličtině mladík s dívkou, která z něj opět vylákala intimní fotografie a následovalo vydírání. Několik plateb muž vyděračům poslal, ti samozřejmě neskončili a vyžadovali další a vyšší částky," doplňuje k případu mluvčí. Ani ten nebude poslední. „V listopadu už jsme přijali další dvě oznámení. Lechtivá konverzace, vylákání fotografií a videí a vydírání," naznačuje, že scénáře jsou jako přes kopírák.

Poradit lze podle Kamily Čuřínové Ingrišové jediné: „Nikdy neposílejte své intimní fotografie či videa a rozhodně vyděračům nic neplaťte. Ve chvíli, kdy tak učiníte, můžete se stát opakovaně obětí a nad tím, co jste natočili a vyfotografovali, naprosto ztrácíte kontrolu."