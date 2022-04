Při ranní nehodě v Budějovicích zahynul řidič škodovky. Policie hledá svědky

Agresivní řidič pak vystoupil a zamířil si to k řidiči vozidla značky VW. "Ten otevřel dveře a podezřelý na něj začal sprostě křičet a nadávat a udeřil ho několika ranami pěstí do oblasti hlavy," uvedla mluvčí. "Poškozený vzal svůj mobilní telefon s tím, že zavolá Policii ČR, na to podezřelý zareagoval tak, že mu telefon z ruky vyrazil." Nakonec agresor nasedl do svého auta a z místa odjel. Poškozený následně vyhledal lékařské ošetření a věc oznámil.

Jako výtržnictví řeší případ ve zkráceném přípravném řízení hlubočtí policisté, agresivní řidič by měl do dvou týdnů stanout před soudem.

