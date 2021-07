Navenek působili jako bezproblémový pár. Málokdo tak mohl tušit, co se děje za zavřenými dveřmi. „Opravdu vypadali jako slušní lidé, nikdy bychom neřekli, že se něco takového přihodí,“ shodují se místní. Ve vesnici nedaleko chladicích věží, části obce Temelín, se všichni dobře znají. Nikdo se do hovoru o smutném incidentu nechce pouštět. Několik nových informací se však Deníku podařilo získat.

Nelegální obchod

„Ne, my vám nic neřekneme, nezlobte se,“ odpovídá dvojice procházející nedaleko objektu, ve kterém došlo k nejhoršímu z trestných činů. Policii i záchranku zaznamenali osudného dne lidé z blízké bytovky. Jeden se osmělil a zmínil, že pár kromě legální obživy měl také možná jiný přivýdělek. „Rádoby podnikáním mohli maskovat i obchod s drogami, ale kdo ví, jak to opravdu bylo. Nerad bych šířil pomluvy,“ řekl muž, kterému nebyl osud dívky lhostejný.

U vchodu za oběť už hoří dokonce svíčky. Její partner, který nad ní vynesl podle policie rozsudek smrti, měl v lokalitě podnikat dlouhodobě. „Určitě je to více než deset let, co tu bydlel a fungoval. Takovou tragédii nikdo nečekal, zmařený mladý život, těžko uvěřit,“ konstatoval další obyvatel, který chtěl zůstat v anonymitě.

Starosta Temelína Josef Váca potvrdil, že se tato událost odehrála v obecní budově a že s pachatelem řešili několikrát opožděné platby za pronájem. "Jinak vám nemohu říci nic nového," uvedl na dotaz Deníku.

Na trest čeká ve vazbě

Kriminalisté muže (ročník 1984) zadrželi bezprostředně po činu a podrobili ho řadě výslechů. Nyní se nachází ve vazbě a zamřížovanou celu zřejmě jen tak neopustí. Jak upřesnil policejní mluvčí Jiří Matzner, muž je obviněný z vraždy, kterou spáchal zvlášť trýznivým způsobem.

Obviněný měl podle jeho slov ženu v bytě opakovaně napadat, bít ji po celém těle a také jí bránit v odchodu z bytu. „V osudný čtvrtek poškozené pravděpodobně opakovaným bitím způsobil smrt. Ženě tak nedokázala pomoci ani přivolaná posádka záchranářů. Na základě ohledání místa činu, zajištěných stop, provedených výslechů a výsledku nařízené soudní pitvy jsme muže obvinili z vraždy zvlášť trýznivým způsobem," potvrdil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Mezi další činy, ze kterých ho policisté viní, patří ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, omezování osobní svobody a loupež. O potrestání tohoto pachatele rozhodne soud, kde mu hrozí odnětí svobody na dobu 15 až 20 let, nebo výjimečný trest.

Třetí vražda na jihu

Pro jihočeské kriminalisty je to letos v pořadí třetí vražda. K první došlo v dubnu na Prachaticku, kdy měl o rok mladší ženu zabít pětatřicetiletý muž. O měsíc později potom policisté obvinili teprve sedmadvacetiletého mladíka z ubodání starší ženy na Jindřichohradecku. Více k tématu zde >>>