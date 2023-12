Když má někdo hlad jak vlk, může vyvádět psí kusy. V případě zloděje, který řádil v jídelně výrobního družstva v Milevsku, rozhodoval ale hlad po penězích. Majitelé ani policisté nestačili zírat, jak si nenechavec klestil cestu k lupu.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Jak popisuje policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová, v sobotu 15. prosince večer vyjížděli milevští policisté, kriminalistický technik i policejní psovod se služebním psem do areálu místního výrobního družstva. „V době od pátečního odpoledne do sobotního večera se do objektu vloupal zloděj. Pachatel překonal oplocení areálu a vytrhl dvoje dveře do jídelny, pak vypáčil další troje dveře a dostal se až k uložené finanční hotovosti. Nechal za sebou bezmála sedmdesátitisícovou škodu," líčí.

Policisté po pachateli pátrají, k dispozici mají indicie, které na místě s kriminalistickým technikem zajistili, pomoci může i pachová stopa, kterou vypracoval psovod se čtyřnohým parťákem.