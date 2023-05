Co se loni v pondělí 24. října kolem šesté hodiny ranní stalo? Obžalovaný I.R. ve svém voze Opel Corsa mířil od centra města směrem na obec Katovice. Jel z práce. Na přechodu pro chodce si ale nevšiml chodkyně P.Š., do které narazil. „Šestatřicetiletá chodkyně vážným zraněním na místě podlehla. Policisté na místě provedli u řidiče dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem přes 1,5 promile alkoholu v dechu,“ uvedla tehdy mluvčí strakonické PČR Jaromíra Nováková.

Státní žalobce Michal Koman včera podrobnosti nehody připomněl s tím, že řidič jel v době nehody rychlostí 66 kilometrů v hodině a byl v podnapilém stavu, čímž měl i sníženou viditelnost. Přitom nebyly na silnici žádné překážky, které by mohly celou situaci ovlivnit.

Moc toho lituju

Obžalovaný měl poté možnost vypovídat, čehož využil na radu své obhájkyně Lucie Neprašové k přiznání viny a souhlasu s právní kvalifikací. „Moc toho lituju. Následky toho, co jsem spáchal, v sobě ponesu do konce svého života. Omlouvám se všem pozůstalým,“ řekl. Svoji omluvu pak ještě zopakoval při výpovědích svědků z rodiny P.Š. – otce a sestry. Oba zemřelou popisovali jako člověka, který se nejvíce staral o ovdovělého a nemocného otce a hovořili i o životě, který jako rodina vedli. „Scházeli jsme každou sobotu u mne na obědě nebo za hezkého počasí na zahradě,“ vzpomínal otec J.Š.

„Byly jsme tři sestry a tři kamarádky. Pochopila jsem, že bolest srdce opravdu existuje. I když čas udělal své, vzpomínky se vracejí a není to lehké,“ dodala sestra poškozené L.B.

Za mříže

V závěrečné řeči státní žalobce Michal Koman ocenil snahu obžalovaného o spolupráci, jeho lítost a snahu napravit následky svého činu i finančně, nicméně trval na nepodmíněném trestu. „Provinění obžalovaného je tak velké, že ho nelze trestat podmínečně. Trestní sazba je v jeho případě dva až osm let. Navrhuji tři roky nepodmíněně. Tedy trest u spodní hranice sazby s tím, že může soud přihlédnout k účinné lítosti obžalovaného a udělit trest odnětí svobody v délce dva a půl roku.“ K tomu ale také navrhl zákaz řízení všech druhů vozidel po dobu pěti let.

Obhájkyně obžalovaného Lucie Neprašová ve své závěrečné řeči dala státnímu zástupci za pravdu. „Můj klient je připraven trest přijmout, i když je jasné, že pro rodinu poškozené P.Š. nebude žádný trest dostatečný. Přesto bych ale chtěl soud požádat i o jinou možnost, než nepodmíněný trest, například domácí vězení,“ uvedla. Důvodem tohoto návrhu byla možnost dát obžalovanému šanci vydělávat peníze na finanční vyrovnání.

Zasloužíte si každý den trestu

Senát si vzal půl hodiny na rozhodnutí. Konečný verdikt zněl tři roky odnětí svobody nepodmíněně ve věznici s ostrahou a sedm let zákazu řízení všech motorových vozidel. „Soud vzal v potaz lítost obžalovaného, jeho snahu o nápravu a v podstatě bezúhonný život. Ale to, co jste spáchal, se přejít nedá. Porušil jste všechna pravidla pro řízení auta a vaše bezohlednost zmařila lidský život. Přitom stačilo jen přibrzdit a vše by bylo v pořádku. Nic by se nestalo. Vy dnes přijdete domů a pozdravíte své blízké. Rodině poškozené P.Š. jste tuto možnost navždy vzal. Podle mého názoru si zasloužíte každý den trestu, který jste dostal,“ uvedl na závěr soudce strakonického okresního soudu Tomáš Uldrich.

Protože se obžalovaný vzdal práva na odvolání za sebe i své příbuzné a odvolání se vzdal i státní zástupce, je rozsudek pravomocný.

Kromě toho musí odsouzený I.R. zaplatit otci poškozené J.Š. částku 1 140 000 korun, oběma sestrám částky 689 000 korun a pojišťovně 13 209 korun.