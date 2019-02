České Budějovice – V noci z pátku na sobotu 5. května došlo v českobudějovickém baru a hudebním klubu Highway 61 k zakouření prostoru.

Policejní mluvčí Milan Bajcura vypráví: „Dosud neznámý pachatel údajně vložil do vzduchotechniky neznámou plynovou látku, která se rozšířila do vnitřních prostor provozovny. Provedli jsme měření vzduchu v prostoru, teď je na řadě šetření a prověřování.“ Podle Venduly Matějů, tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, se zřejmě jednalo o čpavek. „Naměřili jsem jakýsi plyn v nízké koncentraci,“ říká. Na místě zasahovali hasiči s městskými policisty z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří vyslechli přítomné osoby. „Případ převzala Policie České republiky,“ upřesňuje mluvčí hasičů. Podle provozovatele zařízení se jednalo o úmysl. Jedna osoba se nadýchala plynu a byla převezena do nemocnice.