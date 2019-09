Písek – Ani pět trestů spočívajících v zákazu řízení muži nezabránilo opět usednout za volant.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Písečtí policisté zastavili a kontrolovali ve středu 11. září večer muže v osobním automobilu značky Opel, a to v Kollárově ulici. "Policisté zjistili, že mladý muž jel ulicemi města, ačkoli má soudem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel," uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Tento trest mu byl v minulosti uložen již pětkrát, přesto opět usedl za volant.

Policisté případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Do dvou týdnů by se měl opět dostat před soud.