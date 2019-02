Ze dvora objektu se pak dostal neuzamčenými dveřmi do obytné části domu, prošel chodbou domu do kuchyně, kde usnul na peci. Následně ho na místě našel majitel domu. "Ten na místo zavolal policisty, kteří podezřelého zadrželi. Provedli mu dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem přes jedno promile alkoholu v dechu," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Opilý návštěvník by tak měl za trestný čin porušování domovní svobody skončit do dvou týdnů před soudem.