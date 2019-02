Jindřichův Hradec - S varováním pro majitele psů přicházejí jindřichohradečtí policisté.

Vyšetřují totiž aktuální případ travičského útoku, jehož obětí se před pár dny stal sibiřský husky. Hradecká policejní mluvčí Hana Millerová uvedla, že travič si pro svůj čin zvolil noc z 6. na 7. listopadu. Místem zbabělého činu je zahrada u domu ve Scheinerově ulici. Právě za její plot hodil zatím nezjištěný pachatel neznámou látku, kterou pes následně pozřel.



„V důsledky otravy organismu, i přes veškerou odbornou veterinární péči, nebyl pes schopen dalšího života a ve středu došlo k jeho eutanázii," popsala mluvčí Millerová s tím, že hmotná škoda je nejméně 5000 korun. Ta však není tolik podstatná, jako citová ztráta z odchodu čtyřnohého přítele, která se penězi ani vyčíslit nedá.



Případy travičských útoků na domácí zvířata se v posledních letech objevují také v Mydlovarech na Budějovicku. Uzeniny s jedovatým karbofuranem už viník nenechává jen na trasách pro venčení, ale hází je přímo do zahrad. Letos má na svědomí jeden smrtelný útok a několik dalších, které oběti naštěstí přežily. Hlubočtí policisté oficiálně vyšetřují dva případy. Jejich reálný počet je zřejmě vyšší. Ne každý majitel však nález otrávených uzenin nahlásí. Zabitým psem byla osmiletá fenka černého labradora Korina manželů Hovorkových. Vycvičený a velmi přátelský pes, který se držel doma, i když byla otevřená branka. Nikdy s ní nebyly jakékoliv problémy, to potvrdil i starosta obce. Její majitel Jiří Hovorka je přesvědčen, že pachatelem musí být někdo z místních. „Nevím, komu vadila, ale je to dobytek. Kdybych ho dostal, nedopadlo by to s ním dobře," řekl před časem našemu Deníku.