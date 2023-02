Milostný trojúhelník skončil v roce 2012 vraždou. Tělo soka, bratrance obžalovaného, bylo ukryté pod vrstvou betonu v plastovém sudu ve sklepě. Snad by se to nikdo nedozvěděl, kdyby se obžalovaný se svým činem nesvěřil „kamarádovi“, kterého požádal o pomoc a aby sehnal potřebný materiál.

K. Š. tehdy bylo devatenáct let, uspala svého přítele dithiadenem. Její milenec ho pak mohl lehce usmrtit několika bodnými ranami. Za zvlášť závažný zločin vraždy mu hrozí 12 až 20 let vězení. České dívce za spoluúčast až deset let.

Předseda Jaromír Hájek shrnul, že soudní senát dosud vyslechl několik svědků, zazněly listinné důkazy a četly se znalecké posudky. Další jednání má pokračovat v dubnu, kdy se mají dostavit znalci a znovu svědek maďarské národnosti, který potřebuje tlumočníka.

Milostný trojúhelník skončil tělem v sudu. Soud rozplétá deset let starou vraždu

Ten na hlavní líčení dorazil s tím, že v Čechách žije dlouhodobě, mluví a dobře rozumí, jeho výpověď ale byla nesrozumitelná. Oba bratrance prý znal včetně obžalované ženy. „Obžalovaný bydlel na ubytovně, pak se sestěhovali. Sedávali jsme na zahradě a povídali si. Volal mi, že se pohádali. Za pár dní že potřebuje sádru nebo něco,“ popisoval zmatečně.

Odvezl ho pro materiál

Vzal ho tehdy prý na nákup do stavebnin. „Kupoval cement nebo beton. Vyložil jsem ho a odcházel jsem,“ dodal kamarád. Dále zmínil, že obžalovanou vozil na nákupy či k doktorům, když potřebovala. „Měli problémy, pozvala mě na kafe. Vypadalo to, že ji dusil, měla otlačený krk,“ vzpomínal.

Jednou prý s obžalovaným spolu navštívili noční podnik. Když šli domů nad ránem, svěřil mu tajemství. „Říkal, že udělal něco špatně,“ dodal.

Bratranci se prý hádali. Zavražděný ho prý nechtěl v domě, protože byl skinhead. Chodili spolu grilovat, společně prý měli spíše pracovní kontakty. I soudci připadala výpověď málo detailní a nepřehledná a rozhodl o dalším předvolání s maďarským tlumočníkem.

VIDEO: Orlické vraždy po hradecku. Muže bodl, dal do sudu a zalil betonem

Zůstane ve vazbě

Dále soud rozhodoval o prodloužení vazby obžalovaného z vraždy. Advokát Jaroslav Slanina uvedl, že jeho klient skutek nepopírá a nemá v úmyslu uprchnout za hranice. „Chce mít celou věc co nejrychleji za sebou. Je ochoten podrobit se jakýmkoliv opatřením, pokud bude propuštěn,“ konstatoval.

Naopak státní zástupce Radomír Klimeš upozornil, že důvody útěkové vazby trvají. „Obava, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, trvá. K vazbě jsou pádné důvody, nic se nezměnilo,“ uvedl.

Senát se nakonec usnesl, že nyní pětatřicetiletý J. S. ve vazbě zůstane. „Není jediný důvod, který by vedl k propuštění. Skutek je potvrzen zajištěnými důkazy, byl spáchán a je po právu trestně stíhán za vysoce společensky škodlivou trestnou činnost. Ačkoliv spolu se spoluobžalovanou a dětmi žili v České republice, je stále občanem Slovenské republiky. Riziko útěku tak stále hrozí. Je třeba permanentní dohled, který by probační úředník nemohl zajistit,“ konstatoval soudce Jaromír Hájek.

Viděl policejní majáky

Další svědek, kamarád zesnulého, vnesl do případu světlo. Prý neví, co se přesně stalo. Společně se znali přes mrtvého. Seznámili se ve Velenicích, když se přistěhoval. „Opravoval si u mě auto. Kristýnu jsem znal ze základní školy. Bydleli o ulici níž v pronajatém domě. Jednou jsem byl uvnitř. Jinak jsem je navštěvoval na zahradě při grilování nebo v garáži,“ vysvětlil muž, jehož přivedla eskorta spoutaného.

Vybavil si, že se bratranci jednou poprali a do domu přijela i policie. „Viděl jsem z okna blikající majáky, bylo to v létě večer,“ vzpomínal. Pár dní potom prý kamarádka sháněl, ale už mu nezvonil ani telefon. „Tvrdili mi, že odjel na Slovensko. Telefon měl nedostupný,“ dodával muž se zvláštním tetováním v obličeji.

Hrozivé tajemství domu v Českých Velenicích. Ve sklepě vykopali tělo v sudu

Od zavražděného si prý občas půjčoval psa nebo řešil auta. „Když jsem se přišel zeptat, kde je, J. S. zrovna něco předělával, betonoval. Přijel s kolečkem, vezl ho na zahradu. Oba byli divní, nechtěli se moc bavit, ani mi nepůjčili psa. Opakovali jen, že Daniel doma není,“ přiblížil.

Přítele pak hledal i na sociálních sítích, ale jeho profil byl bez aktivity. Ptal se po něm, ale bez výsledku. Pak se prý odstěhoval na Moravu a do Velenic jezdil jen za rodinou a maďarským kamarádem. „Asi pět let potom se o tom zmínil. Měli se poprat a stala se vražda. Bodl ho, tělo zabalil do látky, měl ho pak někde ve sklepě a zabetonoval ho v sudu u kotle,“ tlumočil to, co mu měl vyprávět předvolaný Maďar.

Měl na něj páku

„Popisoval to tak, jako by to viděl. Říkal mi to na cestě v autě jakoby mezi řečí, myslel jsem, že si vymýšlí,“ dodal s tím, že pak už zločin prý vyšetřovala kriminální policie. „On toho nakecal dost, lhal o různých aktivitách. Myslel jsem, že je Dan naživu, nezněl přesvědčivě, ale nebyl jsem jediný, komu to vyprávěl,“ konstatoval muž ve vězeňském mundúru.

I dalším lidem z Velenic prý čin popisoval stejně. Měl pomáhat se zahlazováním stop, odstraňováním těla a přivézt beton. „Už v té době prý pochopil, co se stalo,“ řekl dále. A tak měl páku a mohl mladý pár vydírat. „Asi před dvěma lety jsem šel na pár piv do vinárny na stadion. Obžalovaný si mě vzal ven a řekl mi: Vzkaž té tlusté svini, že ho zabiju,“ popsal dále. Měli se údajně pohádat kvůli kšeftu. „Vyřídil jsem to a dál to neřešil,“ uvedl.

V té době už policie sháněla svědky. Auto zesnulého prý skončilo u maďarského známého na zahradě. Pár prý potřeboval peníze, a tak ho prodal za 10 tisíc korun. „Kristýna brala jen mateřskou. On nemakal a potřebovali na cestu na Slovensko, kam jeli za rodiči,“ vysvětlil.

Podezřelý z devět let utajované vraždy měl pracovat v továrně u hranic

Zavražděný se prý živil zedničinou. „Pak měl taky takové kšeftíky, tím myslím automaty. Hrál v hotelu Lanna a vždycky vyhrál,“ podotkl svědek. Maďar prý tvrdil, že má s dívkou poměr, že k ní občas zajede. „Prý ho nemohla z nějakého důvodu odmítnout, když se začalo vyšetřovat,“ tvrdil.

Dalším předvolaným byl řadový policista z Českých Velenic, který před deseti lety pátral po zmizelém. „Rodinu jsem znal, byl to problémový člověk. Vyšetřovali jsme ho pro drobné přestupky. Často na něj byla také anonymní oznámení na linku 158,“ shrnul.

Podle policisty měl mrtvý užívat drogy i alkohol, jezdit bez řidičského oprávnění a vozit dívky z Rakouska. „Jednou jsme tam řešili spor, kdy jsem obžalovaného dokonce vezl na záchytku. Pětkrát nebo šestkrát jsme tam s hlídkou byli, protože měl Dan Kristýnu bít, ale to se neprokázalo. Byla sice vyplašená, ale neměla viditelná zranění. Vypadala jen, že se ho bojí. V přítomnosti policie se ale choval slušně, nebyl agresivní. Jednou mu vyšel pozitivní test na pervitin,“ shrnul policista, co se dělo v letech 2009 až 2011 před jeho násilnou smrtí.

Hlavní líčení bude pokračovat v dubnu, vyslechnuti budou zbylí svědci a znalci a zazní rozsudek.