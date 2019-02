České Budějovice/Praha - Někdejší primátor Prahy Tomáš Hudeček, ombudsmanka Anna Šabatová, senátor Zdeněk Škromach – ale také celá řada institucí. Ti všichni v posledních měsících dostali e-maily s bombovou výhrůžkou. V poslední době vyvolaly rozruch po celé republice hrozby neupřesněnému hlavnímu nádraží – a naposledy úterní hrozba rovněž blíže neurčenému objektu České televize, která přinesla změnu: v reakci na nedávný krvavý masakr v Uherském Brodu pisatel hrozil postřílením ještě většího počtu osob, než bylo tamějších osm obětí. Člověk, který tyhle e-maily rozesílal, by teď po nějaký čas měl dát pokoj, naznačila v pátek pražská policie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

V úterý večer se v obci nedaleko Českých Budějovic podařilo kriminalistům I. obvodu pražské dopadnout 24letého studenta vyšší odborné školy se zaměřením na počítačové technologie, který měl výhrůžky na svědomí. Mladý muž, který se k rozesílání hrozeb přiznal a s detektivy spolupracuje, skončil ve vazbě. Policisté zatím zkoumají 16 jeho skutků. Možná jich bude víc – to ale nedokáže říci ani sám podezřelý. Ne na vše si totiž zatím dokázal vzpomenout.



Žádné pochybnosti ale nepanují kolem jeho motivu. Pomocí hrozeb odesílaných nejprve z knihovny Jihočeské univerzity a posléze i z počítače připojovaného k internetovému pokrytí v různých restauracích na Českobudějovicku si dotyčný chtěl vyřizovat účty s názorovými protivníky. Těm jednak adresoval své hrozby, jednak se pod ně podepisoval jménem osob, s nimiž se dostal do názorového střetu na internetových diskusích – přičemž si moc dobře uvědomoval, že tihle lidé budou mít oplétačky s policií. Právě to také bylo jeho cílem.

Pisatele anonymů, po kterém pátrali od loňského září (kdy začal hrozit pražskému primátorovi Hudečkovi, prý kvůli vystupování špiček TOP 09 v médích), se podařilo odhalit díky spolupráci kriminalistů z Prahy, Zlínska a z jižních Čech – a také s pomoci mapování dění v kybernetickém prostoru; kvůli tomu vyšetřovací tým prostřednictvím policejního prezidia kontaktoval i cizinu, včetně například USA či Velké Británie.



Muž, jehož trestní odpovědnost ještě budou zkoumat znalci, byl obviněn ze čtyř trestných činů. „Z šíření poplašné zprávy, z poškození cizích práv, z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a z nebezpečného vyhrožování," vypočetl Oldřich Čech z kriminálky I. obvodu pražské policie. Pokud dotyčný stane před soudem, hrozí mu až pět let vězení; jestliže by součet vyčíslených škod převýšil pět milionů korun, mohlo by být ve hře odnětí svobody až na osm let, připomněl Čech.