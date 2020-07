Varovným výstřelem zastavili policisté pachatele, který má na svědomí krádeže aut.

Odcizený vůz značky Kia našli policisté u čerpací stanice ve Volarech. | Foto: Policie ČR

Myslela si, že vykradli benzínku. V pondělí okolo 20. hodiny slyšela čtenářka Deníku, která bydlí ve Volarech, křik a střelbu u zdejší benzinové stanice Robin Oil. "Šla jsem se podívat blíž a nikoho jsem neviděla. Nedalo mi to a vypravila jsem se na benzínku zjistit, jestli ji nepřepadli," popisovala čtenářka. Tam už viděla policejní auta i sanitky. "Až do půlnoci tam něco řešili, ale nevíme, kdo střílel, ani co se tam stalo," doplnila.