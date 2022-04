Zmocněnci poškozených navrhli, aby byl čin překvalifikovaný na vraždu provedenou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, za kterou je možné uložit trest patnácti až dvaceti let vězení nebo výjimečný trest, namísto deseti až osmnácti let za prostou vraždu. Před polednem soudce vyhlásil přestávku, líčení bude pokračovat od 13.15.

Krajský soud skutky bývalého hostinského rozplétá už od února. Toho nejhoršího hrdelního zločinu se měl dopustit v nájemním bytě v podkroví hostince Pod Hrází loni 15. července.

Státní zástupce Richard Císař sedmatřicetiletému muži v obžalobě přiřkl nejen vraždu, ale i ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, omezování osobní svobody, loupež a nedovolenou výrobu a nakládání s drogami. To vše se snažili se zmocněnci poškozených stran prokázat.

Podr se těchto skutků měl dopustit v horizontu několika minulých let. Jeho násilnické sklony se stupňovaly i vlivem drogové závislosti na pervitinu a marihuaně, ke které se sám během procesu doznal.

Napadení potvrdili svědci

K masivnímu útoku mělo dojít i několik dní dříve, dokonce mu přihlíželi svědci ve zmiňované hospodě. „Opakovaně poškozenou napadal v obývacím pokoji, kdy chtěla utéci střešním okénkem. Své počínání komentoval slovy: Zabiju tě, neodvezou tě živou. Jsi svině a nezasloužíš si žít!“ citoval Císař z dokumentů.

O zesnulou zlomil i dřevěnou násadu od koštěte. „Bránil ji v odchodu, připravil si prkénko a sekerku a ona si měla vybrat, který prst jí má odstranit,“ popisoval další jeho tzv. výchovné praktiky.

Před senátem vystoupili členové rodin obžalovaného i oběti, přátelé obou zainteresovaných osob, policisté, i znalci v oboru psychologie a psychiatrie, kteří posuzovali jeho osobnost. Soud četl řadu dokumentů z přípravného řízení i prohlášení znalce z oboru toxikologie.

Pobyt na svobodě nebezpečný

Výpovědi se ale často rozcházely. Některá fakta jsou i tak nezvratná. Podle znalců trpí Lukáš Podr smíšenou poruchou osobnosti. „V době spáchání skutku byl intoxikován metamfetaminem, a jeho schopnost rozpoznat protiprávní jednání byla snížení,“ vysvětlil psychiatr Jan Tuček.

Společně s psychologem Václavem Šnorkem jeho pobyt na svobodě považují za nebezpečný a poruchu za trvalého charakteru. Doporučili mu ústavní ochrannou léčbu. „Léčba je možná, ale obtížná, nejde jen o léky, ale i intenzivní spolupráci a výchovnou motivaci,“ upřesnil.

Jejich zjištění vylíčila Podra jako impulzivního, sociálně nezralého člověka trpícího paranoidními a narcistickými sklony.

Neuznal vinu

Jako pachatel nikdy před soudem neuznal svou vinu a neprojevil ani lítost a zapáleně se bránil. Vynášel absurdní výroky, v kterých se podle soudce Milana Kučery stavil spíše do role poškozeného, jako: „V našich zoufalých hádkách začalo i fyzické napadání. Prosil jsem ji, aby se skrze mě netrestala za své přechozí jednání. Ani jeden jsme si nic takového nezasloužili,“ tvrdil.

Smrt dívky si sám nedokáže vysvětlit. „Nevyhrožoval jsem jí, neodcizil jsem jí telefon, nebránil jsem jí odchodu. Dokonce jsem ji posílal pryč, že už to sní takhle dál nejde. V pokoji jsem ji nezamkl a rozhodně jsem ji nezavraždil. Dodnes je pro mě její smrt záhadou,“ sdělil soudu na prvním líčení Lukáš Podr.

Jako na houpačce

Během deseti let se jejich vztah často měnil, rozcházeli se a zase sbližovali. Často ho podváděla s různými muži. „Štvalo mě to, byli to většinou známí, někdy šla i za drogy. Rodiče s ní nechtěli mít nic společného, věděli, že je užívá. I když jsme se rozešli, měl jsem ji rád a stále jsem jí pomáhal. Chtěl jsem, aby přestala brát,“ tvrdil.

Loni se usmířili a plánovali společnou budoucnost. „Chtěli jsme se brát, domluvili jsme se, že to zase zkusíme a že se letos vezmeme, když to bude zase fungovat. Jejího syna jsem měl rád jako vlastního a on mě jako tátu,“ řekl Podr.

V bytě našli kriminalisté řadu krevních stop, vlasy, rozlitou vodou i nástroje, kterými ji ubližoval. Kromě toho také injekční stříkačky s pervitinem, hašiš, živé i sušené rostliny konopí.

U soudu ho bránila matka, kamarád i bratr, který viděl zesnulou jako poslední na živu. Popírali fyzické napadání i prokazatelnou dlouhodobou drogovou závislost. „Pro mě byl šok i to, že brali drogy. Neměl jsem o tom tušení, dozvěděl jsem se to až po činu ze spisu a novin,“ popisoval Podrům nejstarší sourozenec.

Selhalo ji srdce

Osudného dne měl v průběhu 13 hodin mladou ženu fyzicky napadat pěstmi a kopy, mlátit ji nerezovou hlavicí ze sprchy přes záda, hýždě i ramena. Později ji po bytě vláčel za vlasy, sprchoval vařící vodou o teplotě 80 °C, zlomil jí několik kůstek, hrudní kost, krční obratel i žebro a způsobil další mnohačetná poranění v obličeji i na jiných místech těla. Smrt podle pitevní zprávy nastala následkem selhání srdce.