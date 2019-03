Aféra, která hýbe Holubovem na Českokrumlovsku už rok, se točí kolem údajně zapáchajícího miniponíka Berušky.

Jedna rodina zažalovala své sousedy za to, že kvůli zápachu nemohou využívat vlastní zahradu tak, jak by chtěli. Sousedé se brání, že po koníkovi uklízí, dávají mu speciální podestýlku, která nepráší, a dělají další opatření, aby jim vyšli vstříc, ale stále je to prý málo. A chov konzultovali s obcí i veterinární správou, které jim ho posvětily.

V prvním rozsudku okresní soud nařídil, že se majitelé poníka mají postarat o to, aby se zápach nešířil. Ti se odvolali ke krajskému soudu, ten ale případ vrátil na okres.

Soudkyně Ivana Paloučková ve čtvrtek vyslechla tři nové svědky. „Na další jednání předvolám další,“ dodala, „účastníci pak zváží, jestli jim to bude stačit, nebo jestli navrhnou další.“

PETICI SOUD ODMÍTL

Soudkyně na samém začátku líčení řekla, že jí dorazila petice od občanů Holubova, ale že k ní v žádném případě nebude přihlížet a že to považuje za nevhodné, jelikož jde o pokus o zásah do nezávislosti soudu.

NEJLEPŠÍ BY BYL SMÍR

Obě strany ještě mají šanci se domluvit. Podle soudkyně by tak byli všichni vítězové, nikdo by neodešel poražený. „Vedla jsem účastníky ke smíru i z lidského hlediska, budou vedle sebe bydlet možná ještě desítky let a jde o to, aby jim nebylo těžko, kdykoli na ulici uvidí protistranu,“ dodala Ivana Paloučková. „Uklidnilo by se tím i veřejné mínění.“ (zug)