Po příjezdu na místo hlídce oznamovatel podle policejního mluvčího Milana Bajcury popsal typ vozidla a také sdělil, že je uvnitř instalován lokalizační GPS modul, který určuje pozici pohybu vozidla.

"To bylo velmi dobrým vodítkem k zjištění, kde se vůz nachází a na základě toho jak policisté základního útvaru, tak Integrovaného operačního střediska jihočeské policie zjistili, že jízda z města nad řekou Otavou je směřována na sever Čech," uvedl Milan Bajcura

Pokračoval, že vozidlo s osádkou se z Jihočeského kraje přemístilo do Plzeňského kraje a poté přes Karlovarsko až do Ústeckého kraje. "Mezitím byly instruovány všechny hlídky v krajích, které v rámci opatření monitorovaly pohyb vozidla. Po pár hodinách obdrželi strážci pořádku informaci, že se škodovka pohybuje na trase Žatec – Most. Pak ho spatřili policisté Oddělení hlídkové služby Postoloprty ve Staňkovicích. Hlídkaři začali řidiče pronásledovat, Ujížděl jim až do obce Malé Březno na Mostecku. Zde je signál GPS zavedl ke konkrétní adrese, kde nalezli jak vozidlo, tak i za pomocí donucovacích prostředků, zadrželi řidiče uvedeného vozu," popsal Milan Bajcura.

Písečtí policisté případ vyšetřují mimo jiné pro podezření ze spáchání přečinů krádež.