Rvačka na Máji je stále nejasná

Když se na Máji chlapi poperou, nemělo by to být nožem. To si myslí příbuzný vážně zraněných mladých mužů, kteří při potyčce v ulici V. Volfa utržili několik ran nožem.

Ulice Václava Volfa v Českých Budějovicích | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek