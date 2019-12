Jenomže, fakt, že neměl viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby, byl přitom nejméně závažný přestupek. Jednoho z cestujících totiž naložil do kufru vozidla, navíc usedl za volant podnapilý. Strážníci jeho jízdu ukončili a další jízdu mu zakázali přivolaní policisté.

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, v pondělí v půl třetí ráno spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. vozidlo taxislužby, do kterého právě nastoupili čtyři cestující. „Řidič vozu však po několika desítkách metrů zastavil a přibral dalšího spolucestujícího. Ten však nenastoupil jako běžný pasažér a s vědomím řidiče si vlezl do zadního nákladového prostoru. Jakmile za ním zapadlo víko, řidič se opět rozjel a odjížděl směrem do Mánesovy ulice. Zde ho zastavila hlídka městské policie. Jak se ukázalo, za volantem seděl čtyřicetiletý muž z Českých Budějovic,“ popsala mluvčí.

Řidič vozidla taxislužby se strážníkům svěřil, že své cestující zná, proto podle slov mluvčí přistoupil na „nepovolenou“ jízdu pátého spolucestujícího v zadním prostoru vozidla. „Strážníci však kromě porušení bezpečnosti při přepravě osoby v zadním prostoru vozidla zjistili i další přestupky. Jedním z nich bylo porušení zákona o silniční dopravě, kdy řidič neměl viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby. Nejzávažnějším prohřeškem proti zákonu však bylo řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Řidič nadýchal 0,16 a 0,14 promile,“ řekla.

Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Šetřením celého případu se bude nyní zabývat příslušný správní orgán. „Za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu čeká řidiče pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun. Za volant motorového vozidla pak neusedne po dobu šesti měsíců až jednoho roku,“ informovala.