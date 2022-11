Recidivistka se neštítila v Písku okrást důchodkyni, která upadla do bězvědomí

Ženu, která na Prokopově ulici v Písku upadla do bezvědomí, se nestyděla okrást recidivistka (nar. 1987). Stalo se to poté, co dvojice mladých žen seniorce (nar. 1939) na oko ochotně pomohly a zavolaly jí dokonce záchranku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek