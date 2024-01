Přinejmenším o zdraví šlo v závěru loňského roku několika lidem, kterým ze zapeklité situace pomáhali strážníci písecké městské policie. O svátcích byli dokonce součástí operace všech složek záchranného systému, to když bylo potřeba dostat ze střechy nemocniční budovy starší pacientku, která sem nedopatřením zabloudila.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Jak přiblížil za městskou policii Miloš Ťupa, záchranáři vyjížděli do akce 26. prosince 2023 krátce před půl šestou večerní. „Žena dřívějšího data narození z Písku stála na střeše budovy a hrozil její pád ze střechy. Zdravotníkům a hlídce městské policie se podařilo ženu zajistit až do příjezdu jednotky hasičů, která ženu ze střechy sundala za pomoci plošiny a předala ji do péče lékařů," líčí s tím, že se adrenalinová akce obešla bez újmy na zdraví.

Neméně dramatický scénář měl jen o pár dní dříve výjezd k muži, který vyhrožoval, že si ublíží nožem. „Na linku 158 oznámil 22. prosince v deset hodin dopoledne, že má u sebe nůž a chce jej použít proti sobě. Hlídka strážníků muže nalezla v Nádražní ulici, nůž, který měl u sebe, mu odebrala a muže zajistila," popisuje. Muž ze Studené se již v minulosti léčil s psychickými problémy. Psychiatři by mu měli pomoci i tentokrát, do péče těch z budějovické nemocnice ho převezla záchranka.

Vloupal se do cizího domu a zachumlal se tam do peřin

K další seniorce, která se vydala na poněkud zvláštní procházku, museli strážníci na Štědrý den odpoledne. Podle Miloše Ťupy se pohybovala oděná v bílé košilce po Budějovické ulici. Hlídka ji doprovodila zpět do péče pracovníkům LDN Písek.

Pomoc ale nepotřebovali jen lidé. „Dne 27.prosince v 19.20 hodin přijal operační linky 156 oznámení od muže z Písku, který v Obchodní ulici nalezl poraněnou labuť. Tu hlídka převezla do Záchranné stanice živočichů Makov," zmiňuje Miloš Ťupa.