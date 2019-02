České Budějovice /Zločiny z archivu/ - Od jara 2003 nabízela paní Miroslava (31) ze Strakonic v inzerci Blesku k prodeji nahrané privátní videokazety s tzv. domácím pornem.

Při tom měla podle obžaloby zájemcům minimálně sedmkrát zaslat kopii nahrávky RENA 1, k níž má autorské právo pan M. Sch., jenž na ní účinkuje s manželkou. S šířením svého díla paní Miroslavě neudělil souhlas.

Ta byla tedy následně obžalována z trestného činu porušování autorských práv.



Obviněná uvedla, že od roku 1998 prodali s manželem asi deset tisíc videokazet, na nichž vystupují. Nahrávky stříhal a přetáčel či přepaloval manžel, ona se starala o distribuci a účetnictví. RENA 1 prý nikdy ani neviděla.

Poškozený autor M. Sch. uvedl, že po zahájení prodeje RENA 1 jim více zákazníků sdělilo, že už ji dostali na základě objednávky z jiného P. O. Boxu. V některých případech prý měla umazaný začátek a konec, podle některých šlo o horší kopii.



Manžel obžalované mínil, že není možné, aby z jejich boxu odešla jiná než jejich kazeta – on nic cizího nekopíroval, nepřehrával, a manželka s technikou dělat neumí. Mají svých domácích nahrávek pět nebo šest, a nemají tedy potřebu rozesílat něco cizího.



Okresní soud ve Strakonicích měl za prokázané, že došlo ke zhotovení kopie a jejímu prodeji. Konstatoval ale, že ze zmíněného P. O. Boxu mohli odesílat a vybírat oba manželé. Nelze proto říci, že to byla právě paní Miroslava, kdo zasáhl do cizích autorských práv, a obžaloby ji zprostil, protože nebylo prokázáno, že by popsaný skutek spáchala právě ona.



Ta se odvolala a chtěla zproštění z jiného důvodu – že nebylo prokázáno, že se žalovaný skutek vůbec stal.



Krajský soud ale odvolání zamítl jako nedůvodné a obviněná podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).



Vytkla jihočeským soudům, že neporovnaly tvrzené kopie kazety odebrané zákazníkům s originálem, navrhovala také znalecký posudek k technickým možnostem amatérského studia odstranit ochranné prvky originálu.

Naznačovala, že ve věci může jít o snahu poškodit konkurenci.



NS však uzavřel, že námitkami paní Miroslavy se již zabýval krajský soud. I podle NS v řízení bylo bezpečně prokázáno, že došlo k distribuci plagiátů erotické nahrávky, ale nebylo zjištěno, kdo tyto kazety rozšiřoval, tedy zda obviněná, její manžel nebo jiná osoba. Závěr o zproštění obžaloby je plně v souladu s konstantní judikaturou, řekl NS a dovolání odmítl. ⋌(vm)