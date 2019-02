Písecko - Mladý muž z Písku měl škodit na benzínkách v Písku i Protivíně, kde se zaměřil na mincovníky auto vysavačů.

"Nejprve měl 15. prosince v noci vypáčit dvířka u mincovníku na čerpací stanici v Písku a poté 28. prosince nad ránem se měl stejným způsobem dostat do vysavače v Protivíně," uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Na odcizených mincích a především poškozením zařízení způsobil škodu ve výši bezmála šest tisíc korun.



Muž si ve čtvrtek 3. ledna vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež a poškození cizí věci. Na případu spolupracovali písečtí policisté i kriminalisté, vše zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení. Do dvou týdnů by se měl muž dostat před soud.