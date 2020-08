První z pachatelů podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové pravděpodobně odlákal za účelem ukázky zboží poškozenou ženu od prodejního pultu. "A druhý z pachatelů pak odcizil z nezajištěné zásuvky v pultu dámskou peněženku s finanční hotovostí. Způsobil jí tak škodu za více než 15 000 korun," popsala krádež mluvčí s tím, že se policistům podařilo zjistit popis osob, které v prodejně kradly.

Popis pachatelů: První osobou je muž věku kolem 50 let, 190 cm vysoké silnější postavy, hnědé vlasy krátce střižené, oblečen do modré polokošile, barva kalhot nezjištěna. Žena byla také ve věku kolem 50 let, vyšší postavy, černé dlouhé vlasy stažené do culíku. Na sobě měla černobílé šaty.

"Policisté žádají každého, kdo by měl poznatky k případu, ať kontaktuje policisty na Obvodním oddělení v Písku, adresa Na Výstavišti 377, telefon 974 235 700, případně na lince tísňového volání 158," vyzývá Štěpánka Schwarzová.