Písek - Písečtí dopravní policisté se v poslední době věnují velkému počtu dopravních nehod, od kterých účastníci ujíždějí a nechávají za sebou často vysoké škody.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

"Obracíme se na veřejnost a případné svědky, aby neváhali a pokud mají informace o takovýchto nehodách, aby kontaktovali policisty," podotýká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.



Dne 4. ledna dopoledne se stala taková nehoda s újezdem v prostoru parkoviště ve vnitrobloku za Českou Spořitelnou u Velkého náměstí v Písku. "Zatím nezjištěný řidič zde poškodil zadní část zaparkovaného osobního automobilu značky Smart a ujel. Škoda je předběžně vyčíslena na pět tisíc korun," uvedla mluvčí.



Obdobný scénář měla také dopravní nehoda ze dne 10. ledna, kdy kdosi během dne (v době od 7.15 do 16.00 hodin) poškodil zadní nárazník u zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Roomster, který majitel parkoval v ulici Na Výstavišti, před domem s číslem popisným 463. Škoda činí deset tisíc korun.



Do třetice jde o nehodu, ke které došlo opět na parkovišti, jde o prostor před obchodním domem Kaufland v Písku. Mezi 11. až 20. hodinou dne 13. ledna zde zatím nezjištěný řidič narazil do pravé boční části zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Octavia a opět ujel. Škoda je v tomto případě odhadnuta na dvacet tisíc korun.



"Máte-li k popisovaným dopravním nehodám jakékoli informace, obraťte se na dopravní policisty na služebně v Písku na adrese Na Výstavišti 377, využít můžete také linek 974 235 254 či 158," doplnila Kamila Čuřínová Ingrišová.