První nehoda je z obce Koloredov. V době od 6. února do 6. března letošního roku zde kdosi u objektu s číslem popisným 101 vyjel na nezpevněnou krajnici a narazil do sloupku telekomunikačního zařízení, který poškodil. Škoda je vyčíslena na 15 tisíc korun.

Druhá z nehod je z Protivína. Zřejmě nákladní automobil nacouval v ulici Fügnerova u obchodního domu Norma u domu s číslem popisným 460 do oplocení. "K nehodě došlo v době od podvečera 28. února do ranních hodin dne 1. března. Na oplocení vznikla dvacetitisícová škoda," uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Do třetice jde o nehodu v obci Mirovice, kde v noci ze 4. na 5. března jel řidič ulicí Táborská a u domu s číslem popisným 154 narazil do sloupku dopravní značky (Železniční přejezd bez závor) a do sloupu veřejného osvětlení. Škoda je vyčíslena na třicet tisíc korun.

"Máte-li k popisovaným dopravním nehodám jakékoli informace, sdělte je policistům na služebně. Využít můžete také linek 974 235 254 či 158," doplnila mluvčí.