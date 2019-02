České Budějovice - Za ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem a neposkytnutí pomoci má studentka podmínku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jan Vrabec

Loni 30. října kolem 2.30 hodiny řídila 19letá gymnazistka v Lišově po silnici I. třídy ve směru od Budějovic Toyotu Corolla.

Při průjezdu pravotočivou zatáčkou vjela do protisměru a mimo vozovku, kde narazila do reklamního poutače. Poškodila oplocení, projela zahradou a narazila do garáže.

Ještě ve 3.35 hodiny měla v dechu 2,24 promile alkoholu…



Stejně mladý spolujezdec, který zůstal zaklíněn ve vozidle, utrpěl při nehodě zhmoždění mozku, pravé plíce a různé zlomeniny. Řidička mu neposkytla pomoc a šla do nedalekého domu požádat o odvoz do sousední obce, kde bydlí. O zraněném nic neřekla. Posléze zastavila stopaře, ale ani toho o nehodě nevyrozuměla. Až z domova se vrátila na místo s jiným přítelem, který přivolal pomoc.



Obžalovaná uvedla, že od předcházejícího večera s přítelem pila. Rozhodli se i s později poškozeným zajet na diskotéku do nedaleké obce, kam je odvezl kamarád. Cestou zpět se pohádala s přítelem, který vystoupil v Lišově. Jí se to rozleželo, chtěla spor urovnat, tak doma vzala své auto a jela za ním zpátky. Poškozený jel s ní. Následně si to znovu rozmyslela a zamířila zase domů. Při tom došlo k oné nehodě.



Po nárazu se probrala v autě, snažila se prý spolujezdce probudit, ověřila si, že dýchá. Proč mu nezajistila pomoc ani o situaci nikomu neřekla, se snažila vysvětlit tím, že měla šok. Řidičák má od dubna 2011.



Poškozený spolujezdec k průběhu nehody nic neuvedl, má výpadky paměti. Musel přerušit studium, nemůže sportovat. Ke stíhání řidičky se připojil s požadavkem na náhradu škody v celkové výši 216 905 korun. Náhradu nákladů na jeho léčení přes 60 000 korun chtěla i jeho zdravotní pojišťovna. Škodu na zahradě a garáži, celkem skoro 40 000, už dívka nahradila.



Okresní soud v Českých Budějovicích ji uznal vinnou přečiny těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Státní zástupce navrhoval nepodmíněný trest, ale soud jí uložil úhrnných 28 měsíců podmíněně na čtyři a půl roku s vyslovením dohledu s omezením zdržet se konzumace alkoholu a na výzvu úředníka se podrobovat protialkoholové zkoušce, a na sedm let jí zakázal řídit motorová vozidla. Uložil jí také povinnost nahradit způsobenou škodu.



Obžalovaná se odvolala do výroků o trestu a zejména o povinnosti náhrady škody. Její obhájce argumentoval jejím doznáním a lítostí. Škoda, která jí byla předepsána k hrazení, by prý ale měla být nižší vzhledem ke spoluzavinění poškozeného. Věděl, že je opilá, a přesto si k ní do auta sedl.



Státní zástupce označil uložený podmíněný trest za velmi mírný, až benevolentní. Za vcelku důvodnou ale má námitku k výši uložené náhrady škody – judikatura ji umožňuje při spoluzavinění poškozeného krátit až o padesát procent. Pokud spolujezdec nastoupil vědomě do vozidla k opilé řidičce, mohl by to být takový případ. O této vědomosti ale hovoří jen obžalovaná. K ověření by bylo třeba vyslýchat svědky, například účastníky onoho večírku navrhované obhajobou, a to by trestní řízení neúnosně protáhlo. Navrhl proto výrok o náhradě škody zrušit a rekonvalescenta i zdravotní pojišťovnu odkázat s uplatněnými nároky na řízení občanskoprávní.



Zmocněnec poškozeného tvrdil, že krátit náhradu škody při spoluzavinění soud může, ale nemusí, má právo řídit se vlastní úvahou.

Krajský soud poté upřesnil omezující výrok uložené podmínky, ale hlavně zrušil výrok o povinnosti obžalované hradit škodu. Je opodstatněné podezření, že poškozený nasedl vědomě do vozu se zjevně opilou řidičkou. Pak by mohl mít na nehodě spoluvinu, řekl předseda senátu. Míru spoluzavinění ale bude třeba pečlivěji objasnit. Proto soud oba poškozené odkázal s připojeným nárokem na řízení občanskoprávní.



Ostatní výroky prvostupňového rozsudku jsou naopak v právní moci a předseda senátu také obžalovanou závěrem upozornil, že od tohoto momentu, nikoliv tedy třeba až od pátku, už nesmí řídit.