Písecká radnice navíc nedávno nechala okolí stavby důkladněji zabezpečit. Zábrany kolem staveniště totiž překonávaly v pozdních odpoledních hodinách hlavně děti, které po odstrojené lávce dokonce jezdily na koloběžkách.

Oznámení o dvou mladých výtržnících přijali strážníci krátce po po půl osmé večer. „Muž na lince 156 oznámil, že v uzavřeném areálu stavby ostrovní lávky se nachází dva mladíci, kteří ničí lešení a hází ho spolu s dalšími věcmi do řeky. Dále uvedl, že se jedná o mladíky ve věku kolem patnácti let, oba v černém oblečení,“ řekl zástupce velitele městských strážníků Jaroslav Rapant. Mladíci poté z areálu staveniště utekli a rozprchli se do prostoru nedaleké stavby v Zeyerově ulici. „Hlídkám se po delší době podařilo nalézt jednoho z chlapců, který se skrýval ve vykopaných základech stavby,“ uvedl Jaroslav Rapant s tím, že se mladík nakonec ke svému jednání přiznal a strážníkům řekl i jméno kamaráda, který byl na místě s ním. Druhého mladíka poté hlídka navštívila doma.

Vzhledem k tomu, že oba chlapci jevili známky opilosti, strážníci jim dali dýchnout. K jejich překvapení přístroj ukázal do půl promile alkoholu. „Jeden z mladíků uvedl, že v odpoledních hodinách zakoupil ve večerce v ulici Harantova několik kusů piva v plechu, které poté společně s kamarádem vypili,“ dodal Jaroslav Rapant. Zpovídat se strážníkům musel následně také prodejce, který si neověřil věk obou chlapců.

Zhotovitel stavby lávky zatím škodu, způsobenou dvěma mladistvými výtržníky nevyčíslil. „Hodili do řeky hliníkový žebřík, železnou zábranu a kus lešení a poté část lešení povalili. Zlomili násadu od lopaty a hodili do řeky dřevěnou lať,“ upřesnil k řádění dětí zástupce velitele píseckých strážníků. Událost strážníci dořeší až po vyčíslení škody a bude se jí zabývat také sociální odbor Městského úřadu Písek.