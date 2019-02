Písek - Muži hrozí trest od šesti měsíců do čtyř let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Policista z Písku je obviněn z vydírání. Přesto není ve vazbě, ale vyšetřování absolvuje na svobodě. Jeho stíhání zahájili inspektoři Generální inspekce bezpečnostních sborů 2. března.



Podle Radky Sandorové, mluvčí inspekce, byla jeho záminkou k vydírání potyčka tří lidí z konce minulého roku. Mezi nimi byl i policistův bratr. „Podezřelý policista požadoval po účastnících incidentu finanční odškodnění za údajné bratrovo zranění,“ uvedla Sandorová.



„K zaplacení 35 tisíc korun je nutil telefonicky i formou textových zpráv. Vyhrožoval jim, že pokud peníze na jeho účet nepošlou, budou svědčit proti nim. Opakovaně zdůrazňoval, že pokud zaplatí, jsou z toho venku,“ dodala Sandorová. To, zda se vydíraní obrátili na policii nebo se informace dostaly k inspektorům jinou cestou, nechtěla Sandorová vzhledem k tomu, že vyšetřování stále pokračuje, příliš komentovat.



„Informace o událostech k případu se k inspektorům dostaly z více zdrojů, tedy nejen díky poznatkům z vlastní operativně pátrací činnosti, ale také součinností s kontrolními orgány policie,“ dodala Sandorová. Policista je na svobodě, pokud by byl odsouzen za vydírání, hrozí mu trest od šesti měsíců do čtyř let nebo peněžitý trest.