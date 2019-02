Prachatice – Dvě promile alkoholu v dechu měl v pondělí v půl páté odpoledne pětapadesátiletý řidič autobusu ČSAD Autobusy na lince Lhenice – Ktiš – Prachatice. Třicetikilometrovou trasu dojel téměř do cíle.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Policisté ho zkontrolovali v Prachaticích na zastávce Klima. Ve chvíli, kdy autobus policisté zastavili, v něm byli čtyři cestující.



Firma s řidičem okamžitě rozvázala pracovní poměr. Deníku to v úterý potvrdil Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice. „Jde o první případ, kdy by byl náš řidič za volantem pod vlivem alkoholu," ujistil.



Podle mluvčí policie Martiny Joklové je řidič podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. „Policisté dále prověřují, zda bude podezření rozšířeno také pro obecné ohrožení," řekla a dodala, že: „Policisté vyzývají řidiče, kteří se pohybovali na trase autobusu v době jeho jízdy, aby podali svědectví. Právě podle výpovědi svědků pak může být podezření rozšířeno."



Svědek celé události, jehož redakce zná, ale respektuje, že chce zůstat v anonymitě, uvedl, že řidič jel sice pomalu, ale na stylu jízdy nebylo patrné, že by byl pod vlivem alkoholu. „U Klimy policie autobus odstavila a cestující museli jít pěšky," popsal.



Hlavní dispečer ČSAD v Prachaticích Jan Fencl uvedl, že řidiči procházejí pravidelně namátkovými kontrolami. „Také cestující mohou vidět, že policisté naše šoféry na nádraží kontrolují," upřesnil.