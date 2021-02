Jak přiblížila mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová, kapličtí policisté okamžitě vyrazili na místo a současně přivolali také policejního psovoda. Českokrumlovský psovod se psem Begganem se shodou okolností nacházel nedaleko, přijeli tedy na místo činu téměř současně.

"Okamžitě prozkoumali objekt. Policejní pes neomylně zamířil do prvního patra, kde nalezl tři muže. Intenzivním štěkáním dal policistům jasně najevo, že pachatele objevil. Až do příchodu hlídky je hlídal na místě. Policisté pak za použití donucovacích prostředků muže zadrželi. Jednalo se o tři cizince ve věku (40, 33 a 42 let), kteří do restaurace vnikli, ukradli zde alkohol a potraviny za více než 11 tisíc korun. Pak se přesunuli do prvního poschodí do jednoho pokoje a zde znečistili močí zdi a postel. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením zařízení restaurace způsobili, dosáhla výše minimálně 16 tisíc korun. Policisté provedli u zadržených pachatelů dechovou zkoušku s pozitivními výsledky od 1,79 do 3,58 promile alkoholu v dechu. Tohoto jednání se dopustili v době, kdy je na území našeho státu vyhlášen nouzový stav. V případě prokázání viny jim tak za trestný čin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na osm let," popsala případ mluvčí.