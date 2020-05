Nyní pomyslný pohár trpělivosti přetekl a policejní vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí muže do vazby.

Muž podle policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové měl již v minulosti se zákonem problémy a přišel o řidičský průkaz.

"To ho nejen neodradilo od řízení, ale dokonce opakovaně znovu jezdil ovlivněn alkoholem. Nejednalo se o nízké hodnoty, nadýchal vždy přes tři promile, a to i v dopoledních hodinách! Písečtí policisté muže kontrolovali a řešili v posledních týdnech čtyřikrát, samozřejmě využili všech zákonných možností, jak muži v nebezpečných jízdách zabránit, přistoupili i k zajištění automobilu kterým jezdil. Probíhající úkony trestního řízení, ani to, že přišel o vůz, ho však neodradilo. Ve vypůjčeném osobním automobilu v úterý opět usedl za volant a neunikl pozornosti dopravních policistů, opět nadýchal více než tři promile a policisté již přistoupili k nejtvrdší možnosti, muže zadrželi, případ si převzali písečtí kriminalisté a vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí muže do vazby," popsala incidenty "řidiče" policejní mluvčí.

Tento případ je podle ní odstrašujícím příkladem pro všechny hazardéry. "Alkohol za volant nepatří. Při jízdách tohoto muže naštěstí došlo jen k poškození dopravního značení, když nezvládl řízení a přejel do protisměru," dodala.