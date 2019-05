Písek - Tři samozavlažovací vaky ukradli dosud nezjištění pachatelé od stromků v Lipové aleji v Písku.

Mladým stromkům pomohou samozavlažovací vaky. | Foto: Irena Malotová

„Je to naprostá ubohost, nevím, co na to říct,“ komentuje počínání zlodějů či vandalů vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra. “Chceme-li v Písku mít pěknou a zdravou zeleň, s takovými lidmi to půjde těžko,“ dodal.