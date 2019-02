Písek - Písečtí kriminalisté řeší od neděle 3. února případ konfliktu mezi mladým mužem (1989) a ženou v jednom z místních panelových domů. Muž měl přijít k bytu a ihned poté, co mu žena otevřela, měl ji fyzicky napadnout a zavřít se v bytě.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

"Napadená žena agresora žádala, aby útoků zanechal a opustil byt. On měl pokračovat v surovém napadání a vyhrožovat jí zabitím.

Násilností muž zanechal až poté, kdy zjistil, že se do bytu zřejmě vrací příbuzní napadené, a rychle zmizel," uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.



Žena utrpěla zranění, která si vyžádala ošetření v nemocnici a další léčení.



Podezřelý násilník skončil v policejní cele a v pondělí 4. února vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání. V úterý 5. února podal vyšetřovatel podnět k návrhu na vzetí muže do vazby. Jde o muže, který již měl v minulosti se zákonem problémy a byl odsouzen i za násilnou trestnou činnost. Ve středu odpoledne soud návrhu na vzetí do vazby vyhověl a další vyšetřování je tedy vedeno vazebně.

Obviněného do vazební věznice v odpoledních hodinách převezli policisté eskortního oddělení.