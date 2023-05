Policisté na Jindřichohradecku v neděli přijali hned tři případy, kdy byli občané podvedeni na internetu. Jejich rada zní: "Nevyplňujte údaje ke své platební kartě."

Volač a klikař. Podvody na internetu. Ilustrační foto. | Foto: Poskytla Policie ČR

Jak informovala policejní mluvčí Věra Mžiková, ve dvou případech se jednalo o podvod na oblíbeném internetovém portále Marketplace.

"Jeden z poškozených inzeroval na internetovém portále Marketplace k prodeji boční plasty na motocykl za 3500 korun. Na inzerát zareagoval podvodník, který z poškozeného vylákal přes podvržený odkaz přepravní společnosti přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a následně z jeho účtu provedl několik transakcí. Poškozený muž přišel o 39 tisíc korun," popsala Věra Mžiková.

Druhý případ je navlas podobný tomu prvnímu, jen s tím rozdílem, že další poškozený nabízel přes internetový portál Marketplace k prodeji točící se židli. "Na inzerát opět zareagoval podvodník, který poškozenému zaslal podvržený odkaz na přepravní společnost, v tomto poškozený muž vyplnil údaje ke své platební kartě a následně potvrdil svoji identitu v aplikaci George klíč, čímž podvodníkovi umožnil manipulaci s finančními prostředky," popsala scénář mluvčí. Poškozený přišel o více než 30 tisíc korun.

Také na inzerát nabízející cyklistickou přilbu za 500 korun zareagoval podvodník. A její prodej přišel fakt pěkně draho. Ten poškozené ženě zaslal podvržený odkaz na přepravní společnost. Po vyplnění všech údajů ke své platební kartě byla přesměrována na podvrženou stránku jejího internetového bankovnictví. Tímto pachatel získal přístupové údaje k jejímu účtu, kde provedl několik transakcí. Poškozená přišla o více jak 141 tisíc korun.

Policie opakovaně apeluje na všechny občany využívající internetové bankovnictví, aby byli velmi obezřetní! V žádném případě se do internetového bankovnictví nepřihlašujte přes zaslané odkazy. Banka nikdy nezasílá odkazy směřující na stránku pro zadání údajů z platební karty či internetového bankovnictví prostřednictvím sociálních sítí, emailů, sms či aplikaci pro vzájemnou komunikaci, ani tyto informace nepožaduje prostřednictvím telefonu.

Upozorňujeme, že podvodníci vymýšlí nové a nové způsoby, jak lidi připravit o peníze. Jednou to má být přeplatek z finančního úřadu, pak nedoručený balík s požadavkem na zaplacení poplatku za nové doručení, nová aplikace placení při prodeji na bazarových portálech a další.

Kdy je dobré být ve střehu

Podezřelá e-mailová adresa a webové odkazy - Pokud e-mailová adresa nebo odkazy (třeba u banky) nejsou stejné jako oficiální doména, něco je špatně.

Gramatické chyby à la Google Translator

Neuvěřitelně výhodné nabídky a zázraky na počkání – Zdědit jen tak miliony dolarů a podobně

Od výhry vás dělí už jen drobný poplateček – Co je nějakých pár stovek přes Western Union, když jsem vyhrál nový iPhone, řeknete si. A v tom je ten trik. Právě těch pár stovek je to, co podvodníky zajímá.

Loudění kontaktních údajů e-mailem – Banky, e-shopy ani jiné online služby po vás nikdy nebudou chtít posílat soukromé údaje e-mailem.

Podivné e-mailové přílohy – Přílohy s příponami jako .exe, .scr, nebo .zip neotvírat! Důvěryhodné firmy a instituce soubory neposílají e-mailem, ale odkazují na své stránky.