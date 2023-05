Hlavní motivy pachatelů zůstávají od nepaměti stejné, láska, žárlivost, závist, zášť, jiné osobní spory, či vlastní finanční prospěch. Skutky se liší dle osobností pachatele a také použitými vražednými zbraněmi, konkrétními lokalitami, či subjektivními postupy. Nechte se vtáhnout do zákulisí jihočeských retrozločinů.

Případy roku 2004 jižní Čechy + Pelhřimov

1. 14. ledna zahájeno šetření skutku z 18. prosince 2003: pachatelka Zdeňka K. (1982) se měla pokusit udusit svou několikaměsíční dceru Annu K., Hořice na Šumavě, Českokrumlovsko

2. 14. února Karel R. (1963) a Martin C. (1976) vyvlekli Boleslava P. (1962) po úderech do hlavy před dům ve Vimperku a po ztrátě vědomí ho chtěli nechat přejet automobilem, zachránil ho kolemjdoucí svědek, pokus vraždy Prachaticko

3. 5. března Ivan B. (1954) dvakrát vystřelil na bývalou družku Janu K. (1953) na kolejích a posléze sám spáchal sebevraždu, vražda, Strakonice

4. 12. března Michael L. (1984) napadl Lukáše L. (1985) ze žárlivosti sečnou zbraní u nádrže Jordán, pokus vraždy, Tábor

5. 24. března Václav M. (1985) umlátil a ubodal řezníka Františka P. (1916) v provozovně v Horní Cerekvi, Pelhřimov

6. 27. března Zdeněk A. (1983) společně s Jiřím K. (1983), Otakar P. (1984) a Kateřinou Ch. (1978) ukopali Vasyla D. (1962) před hospodou v Horním Ostrovci, vražda Písek

7. 26. dubna Jaroslav S. (1972) vraždil podruhé, uškrtil svou druhou nepohodlnou bývalou přítelkyni Lucii Č. (1987), vražda České Budějovice

8. 1. dubna Tomáš H. (1982) způsobil barmance Věře P. (1958) těžká bodnořezná zranění, když ji chtěl připravit o tržbu, loupežné přepadení, pokus o vraždu Týn nad Vltavou, České Budějovice

9. 8. června Jan C. (1986) napadl po koncertu Miluši Š. (1974) sečnou zbraní do hlavy, pokus vraždy České Budějovice

10. 17. června Mojmír O. (1952) čtyřikrát vystřelil a netrefil se do Václava S. (1967) kvůli neuhrazenému poplatku za byt, pokus vraždy České Budějovice

11. Červenec – prosinec Pavel S. (1971) plánoval vraždu milence své ženy Edity Petra H. (1960), k tomu si najal Václava L. (1970), ten přes Milana D. (1974) sehnal zbraň a dva neustanovené Ukrajince, který měli skutek vykonat, příprava vraždy Prachatice

12. 26. července Miroslav K. (1963) v Dačicích na nádraží zavraždil Jaroslavu K. (1959) a její tělo následně hodil do řeky, vražda Jindřichův Hradec

13. 11. září Robert D. (1977) napadl loveckou dýkou svého příbuzného Josefa P. (1956), pokus vraždy České Budějovice

14. 17. září dva nezaměstnání Petr T. (1984) a Josef M. (1983) zavraždili nožem budějovického taxikáře Jaroslava K. (1940), vražda České Budějovice

15. 22. listopadu Miloslav Š. (1979) z Tučap postupně zastřelil otce Miloslava (1956), matku Marcelu (1959) a bratra Davida (1980), trojnásobná vražda Tábor

16. 24. prosince Petr T. (1954) napadl nožem doma ve Svinech manželku Jarmilu T. (1954), pokus o vraždu Tábor

U prvního skutku podle majora Hýska došlo v dubnu k odložení pro nedostatek důkazů, motivem ženy měly být neshody s přítelem. „Zahájili jsme úkony trestního řízení ve věci spáchání pokusu vraždy, kdy Zdeňka K. svobodná matka na mateřské dovolené, se měla v ložnici na chalupě v Hořicích na Šumavě kolem 15 hodin 18. prosince pokusit oběsit a následně v kuchyni nalehnutím udusit a pak i kuchyňským nožem na lince usmrtit svou několikaměsíční dceru,“ popsal s tím, že ke zranění nezletilé nedošlo a dalšími jednání zabránil její otec František K., občan Německa.

Provedeným šetřením se podle jeho slov nepodařilo prokázat spáchání uvedeného činu. „Věc tedy nešlo vyřídit jinak než ji odložit jako neprokázanou,“ vysvětlil.

Zachránil ho náhodný svědek

Opakovaně trestaní Karel R. z Vimperku a Martin C. z Prahy se pokusili po hádce a požití alkoholických nápojů usmrtit Boleslava P. na ulici. „Ke skutku došlo 14. února kolem 18. hodiny po vzájemné fyzické potyčce ve Vimperku, poškozený Boleslav P. po úderech a kopech ztratil vědomí, ho tito spolupachatelé odtáhli z bytu do středové oblasti silnice první třídy v Pacovské ulici s úmyslem ho usmrtit prostřednictvím projíždějícího vozidla,“ přidával podrobnosti.

Za vraždu dvou žen uložil soud doživotí

Na silnici ho nechali ležet, přestože věděli, že je zde zvýšený pohyb nákladních automobilů směřujících do Německa. „K dokonání skutku naštěstí nedošlo, protože náhodný svědek včas informoval policii, která zasáhla,“ dodal major Hýsek.

Zabil ji i sebe

Janu K. (1955) ze Strakonic, rozvedenou pracovnici Českých drah, napadl moldavský podnikatel Ivan B. (1954) ze žárlivosti 5. března kolem 18. hodiny. Dvakrát na ni vystřelil ze zbraně ráže 9 milimetrů kvůli neshodám a rozchodu z její strany. „Jednalo se o vraždu a nedovolené ozbrojování, zasáhl ji dvěma výstřely z nelegálně držené zbraně v prostoru vlečky vedoucí z nádraží do teplárny do hlavy a hrudníku. Ona na místě podlehla zraněním, následně jedním výstřelem do hlavy spáchal sebevraždu,“ upřesnil emeritní operativec. Na místě pachatel zanechal i dopis na rozloučenou s uvedením důvodů svého počínání.

Použil samurajský nůž

Motivem počínání Michaela M. u táborské nádrže Jordán měla být žárlivost, na svého soka v lásce Lukáše L. použil sečnou zbraň a udeřil ho několikrát do hlavy. „Jednalo se o pokus o vraždu, kdy ho chtěl usmrtit nejméně třemi údery do hlavy padesáticentimetrovým samurajským nožem,“ popsal Václav Hýsek.

Za vraždu dvou žen uložil soud doživotí

Podle informací bývalého kriminalisti k napadení došlo 12. března kolem 23. hodiny na lavičce u nádrže Jordán v Táboře. „Konkrétně šlo o prostor odpočívadla se třemi lavičkami na pěší stezce u břehu údolní nádrže naproti areálu letní plovárny. Tehdy před útek pronesl: Ty kurvo, já tě zabiju, kvůli tý Ivaně,“ vzpomněl si na pachatelova slova.

Poškozený měl na hlavě sečnou ránu v délce 12 centimetrů a utrpěl zlomeninu lebeční kosti. „Samurajským mečem mu pachatel také amputoval levé ucho, jednalo se o několik zranění jednoznačně ohrožující jeho život,“ upozornil s tím, že šlo skutečně o velmi ostrou sečnou zbraň.

Zabil řezníka vlastními nástroji

Svobodný nezaměstnaný feťák Václav M. vyrazil 24. března v době od 11 do 16 hodin na lup do řeznictví v Horní Cerekvi, zde pro denní tržbu zavraždil postaršího důchodce, řezníka Františka P. jeho vlastními bodnými a sečnými zbraněmi.

„Pachateli šlo o získání finančních prostředků, příčinou smrti podnikatele v oboru maso a uzeniny bylo zranění hlavy, hrudníku a břicha řeznickými nástroji. Šlo o nože a možná i ocílku, které našel v jeho provozovně na náměstí TGM. Sám jsem pachatele vyslýchal, tvrdil, že v životě v řeznictví nebyl, ale my našli kapičku krve poškozeného na lemu jeho mikiny,“ vzpomněl si na usvědčující důkaz.

Oficiálně se do protokolu nikdy nepřiznal, ale za skutek byl díky důkazním materiálům z místa činu odsouzen.

Vojáci s dívkou u hospody ukopali Ukrajince

Dva svobodníci a jeden vojín z vojenského útvaru Vráž u Písku 27. března společně s Kateřinou Ch. po návštěvě hostince zaútočili v době od půlnoci do pěti hodin ráno na Vasyla D. kopanci do oblasti hrudníku, krku a hlavy, ten na následky jejich útoku zemřel. „Tento cizí státní příslušník, zde pracoval a bydlel v dřevopodniku, Jiří, Zdeněk a Otakar byli tři vojáci, které jsme zadrželi, ti potom v rámci výslechů vypověděli, že se útoku účastnila i Kateřina Ch.,“ uvedl major Hýsek s tím, že žena měla dokonce poškozenému skákat po hrudi.

Motivem bylo vyvrcholení rozepří v restauraci v obci Horní Ostrovec po požití alkoholu. „Poškozený podle pitevní zprávy zemřel na krvácení do mozku, měl řadu tržných ran v obličeji, krevních výronů, oboustranné zlomeniny žeber, zhmožděné plíce, zlomený hrtan, roztrženou štítnou žlázu a zhmožděné tenké střevo,“ shrnul, že ho pachatelé ubili k smrti.

Poškozený byl bezproblémový člověk zaměstnaný na místní pile. Vydařená partička společně popíjela a pravděpodobně si chtěla jen na někom vybít vztek. U soudu všichni dostali za vraždu 12 let ve věznici s ostrahou.

Tři vojáci, vycházka skončila vraždou

Vycházka vojáků skončila vraždou

Uškrtil i druhou nepohodlnou známost

Jaroslav S. z Budějovic měl problémy s bývalými přítelkyněmi, které žárlily. Řešil je po své, dvakrát vraždou. První dívku Veroniku F. z Borovan nechal uškrcenou v lesoparku Stromovka už v roce 2003. Ačkoliv byl trestně stíhán pro vraždu, soud ho pro nedostatek důkazů tehdy osvobodil. V dubnu o rok později tak svůj čin zopakoval na nebohé Lucii Č., jejíž tělo bylo nalezeno na Špačkárně.

Za vraždu dvou žen uložil soud doživotí

Za obě vraždy pak dostal doživotní trest. „Svou trestnou činnost ale nikdy nepřiznal, pouze uváděl, že obě ženy znal, obratně reagoval i na předložené důkazy a zjištěné skutečnosti,“ zmínil Hýsek. K jejich usmrcení používal škrtidlo, u první šlo o popruhy z kabelky, u druhé popruh, na kterém vešel doma prádlo,“ uvedl.

Za dvě uškrcené dívky doživotí

Vrah Steinbauer dostal opět doživotí

Přepadl barmanku v Týně nad Vltavou

V dubnu způsobil těžkou újmu na zdraví Tomáš H. barmance Sport baru Nagano v Týně nad Vltavou, když jí přepadl s nožem, její léčení si vyžádalo dobu dva až tři měsíce. Přitom jí ukradl pouze 3 665 korun. „Nejdříve se to šetřilo jako těžká újma na zdraví, 5. května došlo k překvalifikování na pokus o vraždu,“ konstatoval Hýsek.

Napadená žena měla bodnořezná zranění zadní stěny hrudníku, řeznou ránu v pravé podpažní jamce, přeťatou pravou podpažní tepnu. Pachatel na ní zaútočil kolem 6.45 hodin, když otevírala bar. „Pronásledoval ji před podnik, kde jí způsobil nožem uvedená zranění a sebral hotovost mající u sebe se slovy: Musím tě zabít,“ popsal bývalý operativec.

Pokračování příště.