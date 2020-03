Písečtí kriminalisté zadrželi muže, který na pravděpodobně na svědomí mnoho vloupání do objektů v kraji.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Policisté z píseckého oddělení obecné kriminality vyšetřují rozsáhlou trestnou činnost muže (40 let) z Písecka. "Dle zjištěných a prokázaných skutečností měl od vánočních svátků loňského roku do druhé poloviny února letošního roku na mnoha místech v Jihočeském kraji, za použití násilí vnikl do různých provozoven – prodejen, lékáren nebo kadeřnictví, kde jeho hlavním předmětem zájmu byla finanční hotovost. Nepohrdl ani kancelářskou elektronikou – mobilními telefony," popsal mluvčí policie Milan Bajcura s tím, že na případu se podílela i jednotlivá obvodní oddělení na Písecku, Strakonicku, Táborsku, Prachaticku i Českobudějovicku, kde podezřelý muž působil.