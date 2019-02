Písek - Neznámý muž se někdy v době od 27. prosince do 1. února dopustil krádeže v Protivíně.

V ulici Zábořská vnikl na pozemek u jednoho z domů a vloupal se do neuzamčené kolny, odkud odcizil křovinořez. Z pergoly si odnesl líheň na vejce a z prádelní šňůry se nezapomněl odnést dvoje montérkové kalhoty s laclem.



Nepohrdl ani pracovní obuví s kovanou špičkou. Dále dotyčný nad vchodovými dveřmi vyšrouboval venkovní světlo, které také odcizil. Vnikl dovnitř do domu do koupelny, odkud si odnesl pánské toaletní potřeby. Zloděj tím způsobil škodu bezmála osm tisíc korun.