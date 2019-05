Písek - Z vydírání obvinili jednačtyřicetiletou ženu policisté z Písku. Pro minulé neshody s pětapadesátiletým mužem mu vyhrožovala ublížením na zdraví a požadovala peníze.

Vězení - ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

"Také hrozila, že se mu něco stane. Své výhrůžky „vylepšila“ SMS zprávami, že se jí zdálo, že měl bouračku, byl v kómatu a to se stane do měsíce," popsal policejní mluvčí Jiří Matzner. Muž vzal hrozby vážně, již v minulosti mu totiž vyhrožovala smrtí. Kriminalisté ženu zadrželi a podali podnět k jejímu vzetí do vazby.