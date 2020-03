Muž středního věku z Protivína, který je v současné době ve vazbě, má mít na svědomí i další trestnou činnost.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Vyšetřovatel vydal ve čtvrtek 19. března usnesení o zahájení trestního stíhání muže pro dvě vloupání. "V době mezi 7. až 9. únorem se měl ve Strakonicích vloupat do kanceláře, kterou prohledal, a odcizil fotoaparát, větší škodu však způsobil poškozením vstupních i dalších dveří. Škoda činí bezmála 41 tisíce korun. V noci 3. března pak měl škodit v Písku v ulici Topělěcká, kde se násilně dostal do provozovny, vnikl do skladu i kanceláře a odcizil finanční hotovost několik desítek tisíc korun," popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že na objasňování případu spolupracovali písečtí a strakoničtí policisté i kriminalisté.