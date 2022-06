Policisté ihned začali pátrat po horké stopě. Do akce se ihned zapojilo několik hlídek z Prachatic.

"Těm se podařilo vypátrat možnou trasu pachatele a informace ihned předali strakonickým policistům. Ti pak ve spolupráci s prachatickými kolegy vypátrali celostátně hledaného muže, obviněného ze spáchání loupežného přepadení v Prachaticích. Strakoničtí policisté si pro muže přišli do domu ulice Budovatelská, kde jej ve 12:40 hodin zadrželi. Šestatřicetiletý muž z Českobudějovicka se ale rozhodně policistům dobrovolně vzdát nechtěl. Policisté proto v souladu se zákonem použili donucovací prostředky a muže zadrželi," přiblížila Jaromíra Nováková.

Se zbraní vyhrožoval i jinde

Během vyšetřování prachatičtí kriminalisté zjistili, že ten samý pachatel ve druhé polovině dubna řídil nákladní vozidlo Citroen Berlingo do obce Strunkovice nad Blanicí, a to se zákazem řízení. Tam neoprávněně vnikl do domu, ve kterém se v tu chvíli nacházeli muž a žena, jimž poté začal vyhrožovat s namířenou střelnou zbraní. Kriminalisté zjistili, že je podezřelý i z další trestné činnosti na Prachaticku i Strakonicku.

Během prováděných úkonů trestního řízení s obviněným prachatičtí kriminalisté zjistili, že muž je podezřelý i z další trestné činnosti, jak na Prachaticku, tak na Strakonicku.

"Vzhledem k tomu, že Okresní soud v Mladé Boleslavi vydal na jmenovaného příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, nemusí probíhat vazební řízení, ale obviněný poputuje rovnou do vězení. Další vyšetřování obviněného budou dál provádět prachatičtí kriminalisté," doplnila mluvčí Jaromíra Nováková.