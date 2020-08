V úterý 25. srpna večer mělo dojít ke znásilnění v rodinném domě v jedné obci na Jindřichohradecku.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Informovala o tom policejní mluvčí Hana Millerová. Případ se stal kolem půl desáté večer. "Poté, co manželé přišli z hospody, se šla žena vykoupat do vany v koupelně. S jejím svolením manžel vlezl též do vany. Následně měl projevit zájem o pohlavní styk. Manželka ho však měla odmítnout. Muž ale i přes její odpor, kdy se měla bránit, měl na ní vykonat soulož. Následně se ženě podařilo vyprostit a utéci do pokoje, kde měly být děti a zavolat na linku 158," popsala vyšetřovaný čin Hana Millerová.